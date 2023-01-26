رئيس جهاز شئون البيئة يترأس اجتماع لجنة خطة عمل البحر المتوسط بأثينا

جدة - نرمين السيد - ترأس الدكتور على أبو سنة، الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، الوفد المصرى المشارك فى الاجتماع الأول للجنة التسيير المعنية بخطة عمل البحر المتوسط النموذجى بحلول 2030.





جاء المشاركة بناء على دعوة من خطة عمل البحر المتوسط الذراع التنفيذية لاتفاقية برشلونة لحماية بيئة البحر المتوسط، الذى عقد بمدينة أثينا باليونان، بمشاركة عدد من الدول الأعضاء، فى اتفاقية برشلونة لحماية بيئة البحر المتوسط من التلوث منهم فرنسا وإيطاليا والمغرب واليونان بالإضافة إلى جمهورية مصر العربية.

كما شارك أيضل عدد من المنظمات الدولية منها الاتحاد، من أجل المتوسط واللجنة الدولية للمصايد والمركز الاقليمى للمنطقة المتمتعة بحماية خاصة.

تضمن الاجتماع عددا من المحاور أهمها ضرورة الحفاظ على التنوع البيولوجى والساحلى للبحر المتوسط، الاهتمام بالمصايد السمكية، والعمل على الحد من التلوث فى البحر المتوسط، خاصة التلوث من البلاستيك، بالإضافة إلى دعم قطاع النقل البحرى.

وقال أبو سنة، إن المناقشات التى شهدها الاجتماع تناولت الآليات التمويلية المتاحة للتنفيذ والإطار المؤسسى المقترح لخطة العمل، وذلك بالتنسيق مع العديد من الشركاء والمنظمات الدولية.

وأضاف الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، أن المبادرة المطروحة "البحر المتوسط بحر نموذجى بحلول عام 2030".

تضمنت المبادرة، طرح آلية مالية جديدة لتمويل الأنشطة، التى تحقق تلك الأهداف بما يخدم قضية التغيرات المناخية، حيث حازت المشروعات التى من شأنها خفض الانبعاثات وخفض التلوث من شتى المجالات على أولوية.

يأتى ذلك فى إطار الالتزامات الدولية المفروضة على الدول المتوسطية، كونها من أكثر المناطق المهددة بتداعيات التغيرات المناخية.

وأشار أبو سنة إلى أن مشاركة مصر فى الفعاليات الخاصة باتفاقية برشلونة، يعكس دورها الإقليمى المهم فى الحفاظ على البيئة الساحلية والتنوع البيولوجى فى حوض البحر المتوسط والدول المطلة عليه.