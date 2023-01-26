السبكى يهنئ الرئيس السيسى بعيد الشرطة 71

جدة - نرمين السيد - وأعرب المجلس عن خالص تهانيهم القلبية بالاحتفال بتلك المناسبة الوطنية الغالية، ومؤكدين الدور الوطنى لرجال الشرطة فى حفظ الأمن والاستقرار والحفاظ على سلامة الوطن، داعيين المولى عز وجل أن يحفظ مصر، وتحقق ما تصبو إليه نحو المزيد من التقدم والازدهار فى ظل القيادة الحكيمة للدولة المصرية.

جاء ذلك خلال الإجتماع الدورى لمجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية رقم 57، برئاسة الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة، لمناقشة الموضوعات الهامة المتعلقة بمقترحات تطوير العمل والسياسات، ووضع الخطط المستقبلية؛ لضمان استمرارية ضبط وتنظيم تقديم خدمات الرعاية الصحية لمنتفعى التأمين الصحى الشامل باحترافية وجودة عالمية.

وأشار الدكتور أحمد السبكى، إلى أن الفترة المقبلة ستشهد العمل على اتجاهين متوازيين، حيث يتم العمل على زيادة كفاءة التشغيل لمنظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظات تطبيق المنظومة، إضافة إلى استمرار بذل مزيد من الجهد بين الهيئات الثلاث بالمنظومة لتسريع وتيرة تنفيذها وامتدادها إلى كافة المحافظات، بهدف الدفع إلى مزيد من التقدم فى قطاع الرعاية الصحية بالدولة المصرية.

وأكد السبكى، خلال الإجتماع، على أهمية استمرار ضم أفضل الكفاءات والجدارات للعمل بالهيئة خلال الفترة القادمة بهدف استمرارية النهوض بمنظومة خدمات الرعاية الصحية المقدمة لمنتفعى التأمين الصحى الشامل، لافتا إلى أن ذلك يتحقق من خلال عاملين رئيسيين، الأول تعظيم موارد الهيئة بتحسين إدارة دورة الإيرادات RCM، والثانى تطبيق نظام تكاليف الاستشفاء DRG، بما يضمن التحكم فى تكاليف الرعاية الصحية والتشغيل الأمثل للمستشفيات مع توفير رعاية عالية الجودة للمرضى وتعزيز الاستدامة.

وتطرق الإجتماع، إلى آخر مستجدات استلام الأصول التى آلت إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية بنقل تبعية 141 منشآة صحية بمحافظات تطبيق التأمين الصحى الشامل فى "أسوان، السويس، الإسماعيلية، جنوب سيناء" من وزارة الصحة والسكان والجهات التابعة لها إلى الهيئة طبقا لقرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 4236 لسنة 2022، حيث وجه الدكتور أحمد السبكى بوضع خطة زمنية للانتهاء من تنفيذ قرار مجلس الوزراء بحد أقصى 10 أسابيع من تاريخه، مشددا على توفير أفضل خدمة ورعاية صحية للمنتفعين ومطابقتها للمعايير العالمية.

وأكد الدكتور أحمد السبكى، على تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية فى المحافظات المنضمة حديثا لمنظومة التأمين الصحى الشامل، وهما أسوان والسويس، تماشيا مع الرؤية الاستراتيجية للهيئة ودورها فى ضبط وتنظيم تقديم خدمات الرعاية الصحية للمنتفعين، موجها بتشكيل لجنة لإعادة توزيع الخدمات ومراجعة البرامج الوظيفية للمستشفيات بمحافظة أسوان لتصبح مستشفيات متخصصة أو متعددة التخصصات الطبية.

وأكد، على توافر كافة الخدمات والرعاية الصحية اللازمة حسب احتياجات وطبيعة الأمراض وعدد السكان بكل محافظة، مشيرا إلى تحديد مستشفيات "الصداقة، دراو، كوم إمبو، السباعية" بأسوان كمستشفيات متعددة التخصصات، وتحديد مستشفى متخصص لجراحة العيون والجراحات الدقيقة "الرمد سابقا"، ومستشفى متخصص للنساء والأطفال "التأمين الصحى سابقا"، ومستشفيات أخرى استراتيجية، وأخرى للغسيل الكلوى، وأخرى للسياحة العلاجية.

واستعرض الاجتماع، تقرير الأداء النصف سنوى عن الخدمات الصحية وتقرير الأداء المالى عن النصف الأول من العام المالى 2023/2022، حيث أشار التقرير إلى تقديم أكثر من 19 مليون خدمة طبية حتى الآن لمنتفعى منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظات "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية" بجودة عالمية، منها 290 ألف عمليات وجراحات متنوعة، و9 مليون خدمة طب أسرة، و7 مليون خدمات تشخيصية.

وأشار، إلى بدء أعمال التشغيل التجريبى للمنظومة بمحافظات "جنوب سيناء، أسوان، السويس"، والانتهاء من ميكنة 161 منشآة صحية ما بين مستشفيات ومراكز ووحدات طب أسرة بكافة تطبيقاتها وأنظمتها الإلكترونية، ونجاح تسجيل واعتماد 108 منشآة صحية، وتنفيذ العديد من البرامج التدريبية بمشروع التأهيل الإلزامى للهيئة، وتخطى نسبة رضاء المنتفعين 90%.

ونوه، إلى أنه شملت الإنجازات العمل على تحسين تجربة المرضى، والمشاركة فى التأمين الطبى لمؤتمر المناخ COP27 بأحدث التجهيزات والتقنيات، فضلا عن حصاد العديد من الجوائز والإشادات، والعضويات بالمؤسسات والاتحادات الدولية.

ووافق مجلس إدارة الهيئة، على اعتماد تقرير الأداء الفنى والمالى عن النصف الأول من العام المالى 2023/2022، مثمنا جهود كتيبة العمل بالهيئة لتحقيقهم مستهدفات تلك الفترة، وأشار الدكتور أحمد السبكى، إلى الخطط المستقبلية للهيئة نحو إطلاق المنظومة الإلكترونية لإدارة الموارد البشرية HRIS بما يضمن الإدارة المثلى للموارد البشرية وميكنة جميع إجراءات العمليات والاستحقاقات وتقييم الأداء والتدريبات، مشيرا إلى تسجيل نحو 24 ألف على المنظومة حتى الآن، وذلك فضلا عن زيادة تفعيل استخدام تطبيق Care Connect أول منصة تفاعلية بين العاملين بالهيئة وخاصة من أعضاء المهن الطبية حيث تضم نحو 17 ألف مستخدم حتى الآن.

وتابع: أن الخطط المستقبلية تشمل العمل على إدارة دورة الإيرادات، واستكمال اعتماد المنشآت الصحية بمعايير دولية، وتعزيز الصحة الرقمية والذكاء الاصطناعى، وتنشيط السياحة العلاجية، وتعزيز مفهوم المنشآت الصحية الخضراء، واستكمال تشغيل المنشآت الصحية وزيادة كفاءة التشغيل بها.

وأشار، إلى تعزيز التعاون خلال الفترة المقبلة مع أكبر المراكز الطبية والمتخصصة على مستوى العالم فى خدمات التشخيص والإتصال الطبى عن بعد، بالإضافة إلى توقيع بروتوكول تعاون مع كبرى شركات التأمين الطبى خلال مشاركة الهيئة بفعاليات معرض ومؤتمر الصحة بدبى "آراب هيلث" 2023، فى إطار الخطة الاستراتيجية للهيئة نحو تعظيم الموارد وتعزيز السياحة العلاجية.

وتناول الإجتماع، خطة التشغيل التجريبى لمنظومة التأمين الصحى الشامل بالمحافظات المنضمة حديثا "أسوان، السويس"، كما تطرق إلى عرض آخر مستجدات الموقف التنفيذى للمنظومة الإلكترونية لإدارة الموارد البشرية HRIS، من تسجيل بيانات الموظفين والتدريبات على المنظومة، وربطها مع الأنظمة الإلكترونية الأخرى بالهيئة، والإعدادات المطلوبة لتفعيلها، حيث وجه الدكتور أحمد السبكى بالانتهاء من جميع الإعدادات المطلوبة لإطلاق المنظومة، كما كلف الإدارة التنفيذية بضغط الجدول الزمنى لإطلاق المنظومة بحد أقصى خلال شهر مارس المقبل.





تجدر الإشارة، إلى أن اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية رقم (57)، ضم كلا من الدكتور هانى راشد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، والسادة أعضاء مجلس الإدارة، الدكتور حسين خيرى، نقيب عام الأطباء، والدكتور سامى سعد، نقيب عام العلاج الطبيعى، والدكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض وعضو مجلس الشيوخ، والدكتور إبراهيم فخر، عضو المجتمع المدنى من خبراء إدارة الرعاية الصحية وأستاذ جراحة الأورام بالمعهد القومى للأورام، والدكتور فريد محرم، خبير محاسبة تكاليف الصحة والمستشار الاقتصادى لهيئة الرعاية الصحية، والمستشار محمد فاروق موسى، نائب رئيس مجلس الدولة، إضافة إلى مشاركة الدكتور وائل عبدالعال، عضو المجتمع المدنى من خبراء إدارة الرعاية الصحية والمدير الطبى لمركز أسوان للقلب عبر تقنية الفيديوكونفرانس.

كما شارك اجتماع مجلس إدارة الهيئة، كلا من الدكتور أمير التلوانى، المدير التنفيذى للهيئة، والمستشار على محرم، مستشار رئيس الهيئة للشئون القانونية، والدكتور جمال رطبة، مستشار رئيس الهيئة للشئون المالية والمشرف العام على الإدارة العامة للشئون المالية، والدكتور طارق الحصرى، مستشار رئيس الهيئة للتطوير المؤسسى، والدكتور فتحى شمس الدين، المستشار الإعلامى لرئيس الهيئة، والدكتور أحمد حماد، مدير عام الإدارة العامة للمكتب الفنى لرئيس الهيئة، واللواء هشام شندى، مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمى.