المطارات المصرية تحتفل بعيد الطيران المدنى المصرى الـ93 (صور)

وتضمنت مظاهر الاحتفالات التى سادتها أجواء من البهجة تزيين وزارة الطيران المدنى والمطارات المصرية بشعار الاحتفال "رؤية جديدة لتاريخ عريق"، حيث تم وضع بانرات ومواد دعائية تحمل شعار الاحتفال داخل صالات السفر والوصول ومبانى الركاب بمطار القاهرة الدولى والمطارات المصرية السياحية، بالإضافة إلى وضع شعار الحدث فى وزارة الطيران المدنى وجميع شركاتها التابعة.

وشملت الاحتفالات التى نظمها المركز الإعلامى بوزارة الطيران المدنى بالتنسيق مع شركات مصر للطيران وميناء القاهرة الجوى والمصرية للمطارات، قيام فريق من العلاقات العامة بشركة ميناء القاهرة الجوى والشركة المصرية للمطارات بتوزيع الشوكولاته والورود والهدايا التذكارية التى تحمل شعار الاحتفال على المسافرين والذين حرصوا على التقاط صور تذكارية فى مختلف المطارات المصرية التى تزينت بشعار الاحتفال بعيد الطيران تخليدا لهذا اليوم بوصول أول طائرة يقودها طيار مصرى.

وبهذه المناسبة وجه الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى كلمة للعاملين بقطاع الطيران هنأ فيها العاملين بوزارة الطيران المدنى وهيئاتها وشركاتها التابعة بعيد الطيران المدنى المصرى الـ93، معربا عن شكره وتقديره لمجهوداتهم المخلصة وأدائهم المشرف من أجل النهوض والارتقاء بمنظومة النقل الجوى المصرى وهو ما ظهر واضحا خلال الفترة الماضية من مواصلة أعمال التطوير والتحديث واجتياز التفتيشات الدورية وتجديد الاعتمادات الدولية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للعملاء والتى تأتى فى مقدمة استراتيجية وزارة الطيران المدنى.

وقدم الفريق محمد عباس تحية اعتزاز وتقدير لكل رواد وأجيال الطيران المدنى المصرى الذين تركوا بصمات مضيئة وكانوا نماذج مشرفة ورموزا رائدة يقتدى بهم من أجل إعلاء مكانة هذا المرفق الحيوى العريق.

كما حث وزير الطيران جميع العاملين على بذل المزيد من الجهد والعطاء من أجل الارتقاء بقطاع الطيران المدنى المصرى قائلا إننا متفائلون بالمرحلة القادمة إن شاء الله لإيماننا الراسخ بقدراتنا وعزيمتنا على استكمال مسيرة البناء والتطوير ومواجهة التحديات بفضل تضافر وتعاون جميع العاملين فى مختلف مواقع العمل.