وزيرا الطيران والبيئة يفتتحان محطة جديدة للطاقة الشمسية بمطار القاهرة (صور)

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك فى إطار التنسيق بين وزارتى الطيران المدنى والبيئة لدعم العمل البيئى تنفيذا لخطة الدولة المصرية فى خفض معدلات التلوث والحد من آثار التغيرات المناخية بما يعزز التوجه نحو التنمية الاقتصادية الخضراء وتزامنا مع عيد الطيران المدنى الذى يوافق 26 يناير ويوم البيئة الوطنى 27 يناير من كل عام.

رحب الفريق محمد عباس وزير الطيران المدنى، فى بداية الافتتاح، بالدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وبممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، مثمنا التعاون المشترك.

وقال إن افتتاح محطة الطاقة الشمسية بالجراج متعدد الطوابق بمطار القاهرة الدولى يأتى فى ضوء استراتيجية وزارة الطيران المدنى لاستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة والحد من التلوث البيئى

وأضاف أن وزارة الطيران اتخذت خطوات مهمة فى مجال تعزيز جهود التنمية المستدامة بالتنسيق مع وزارة البيئة بما يسهم فى تعزيز ودعم قضايا البيئة.

وتابع أن هناك مجهودات كبيرة مبذولة من قبل الوزارتين من أجل التصدى لآثار التغيرات المناخية، مؤكدا أن الوزارة لا تتوانى فى اتخاذ كل الإجراءات التى تتماشى مع التوجه العالمى بالمطارات فى الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة والحد من الانبعاثات الكربونية فى ظل توجه الدولة المصرية نحو تنويع مصادر الطاقة

وواصل أن افتتاح محطة طاقة شمسية بمطار القاهرة الدولى يعد خطوة من خطوات العمل حاليا على استخدام الطاقة النظيفة فى مختلف المطارات المصرية فى إطار استراتيجية متكاملة لوزارة الطيران لتحويل قطاع الطيران بأكمله الى قطاع صديق للبيئة فى إطار رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.

من جانبها، لفتت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إلى أن المحطة التى تم إقامتها بمطار القاهرة تأتى فى إطار مجهودات المشروع القومى لنظم الخلايا الشمسية الصغيرة المتصلة بالشبكة Egypt-PV، الذى ينفذه مركز تحديث الصناعة بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى وبتمويل من مرفق البيئة العالمية ووزارة البيئة.

وأضافت أنه تم الانتهاء من أعمال توريد وتنفيذ وتشغيل محطة خلايا شمسية بمطار القاهرة الدولى وذلك فى إطار بروتوكول التعاون بين كل من وزارتى البيئة، والطيران المدنى ممثلة فى شركة ميناء القاهرة الجوى، مع مركز تحديث الصناعة - مشروع نظم الخلايا الشمسية الصغيرة.

وأشارت إلى أن المحطة مزودة بصالات المطار بوحدات لشحن أجهزة المحمول تستمد طاقتها من المحطة الشمسية ومزودة بشاشات عرض تبين كميات الكهرباء التى يتم توليدها من الطاقة الشمسية ومؤشرات الأداء الأخرى للمحطة الشمسية.

وأوضحت وزيرة البيئة أن القدرة الإجمالية للمحطة تبلغ 300 كيلووات/ ساعة وتنتج 495 ميجاوات ساعة/سنويا مما يساعد على خفض انبعاثات ثانى أكسيد الكربون يصل إلى 222.75 طن/سنويا كأحد المساهمات الوطنية فى التصدى لآثار التغيرات المناخية التى تتم وفق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 وتقرير المساهمات المحددة وطنيا واستكمالا لنجاحات مؤتمر المناخ COP27

وأشادت وزيرة البيئة بالدعم المستمر لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى UNDP لقطاع البيئة فى مصر، مشيرة إلى مزيد من التعاون المشترك فى مجال الطاقة الشمسية وتنفيذ مرحلة جديدة من هذا المشروع.

من جانبه، أكد السيد اليساندرو فراكسيتى الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة للبيئة، أن تنفيذ هذه المحطة يأتى فى إطار الجهود المشتركة بين الحكومة المصرية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى لنشر استخدام المحطات الشمسية الصغيرة على أسطح المنشآت فى إطار عملية تحول الطاقة فى مصر.

وفى نفس السياق، قالت الدكتورة هند فروح مدير المشروع القومى لنظم الخلايا الشمسية، إنه تم تركيب 141 محطة شمسية فى 17 محافظة على مستوى الجمهورية بقدرة 18 ميجاوات، وحصل برنامج المشروع القومى على جائزة المعهد البريطانى لعام 2020 كأفضل المشروعات المقدمة عالميا لخفض غازات الاحتباس الحرارى مضيفة أن هذا التعاون سيكون له بعد بيئى واجتماعى واقتصادى، كما سيؤدى إلى زيادة الوعى بأهمية الطاقة الشمسية.

وأشارت إلى أن مشروع نظم الخلايا الشمسية يستهدف زيادة نسبة المكون المحلى، وإعداد كوادر فنية ودعم الأسواق الناشئة لهذه التكنولوجيا فى مصر مصحوبة بفرص عمل جديدة، وإزالة العوائق التى تحول دون زيادة إنتاج الطاقة.