بيان «مصرى - هندى» مشترك: الارتقاء بالعلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية

جدة - نرمين السيد - وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى أن البيان يتضمن التأكيد على الارتقاء بعلاقاتهما الثنائية إلى مُستوى "الشراكة الاستراتيجية"، التى تغطى المجالات السياسية والأمنية والدفاعية والاقتصادية والطاقة.

وجاء نص البيان:



تلبية لدعوة ناريندرا مودى رئيس وزراء جمهورية الهند، يقوم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس جمهورية مصر العربية، بزيارة دولة إلى الهند خلال الفترة من 24 إلى 26 يناير 2023، وتعكس هذه الزيارة الأهمية الكبيرة التى توليها الهند لعلاقاتها مع مصر، حيث يحل الرئيس بالهند كضيف الشرف فى احتفالها بـ "يوم الجمهورية" يوم 26 يناير 2023.

وتعد زيارة الدولة هذه هى الثانية التى يقوم بها رئيس الجمهورية إلى الهند، حيث رافق خلالها وفد رفيع المستوى يضم وزير الخارجية ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكذلك عدد من كبار مسؤولى الحكومة المصرية.

وأقيمت رئيس الجمهورية مراسم الاستقبال الرسمية فى ساحة القصر الرئاسى "راشتراباتى بهافان" فى نيودلهى يوم 25 يناير 2023، وزار ضريح المهاتما غاندى فى راج غات.

وقد أقامت دروبادى مورمو، رئيسة جمهورية الهند، مأدبة عشاء على شرف الرئيس، كما استقبل رئيس الجمهورية كلا من جاجديب دانكار، نائب رئيسة جمهورية الهند، والدكتور سوبرامانيام جايشانكار، وزير خارجية جمهورية الهند.

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس الوزراء ناريندرا مودى محادثات منفردة وموسعة بحضور وفدى البلدين فى أجواء من الصداقة والتفاهم، حيث تبادل الوفدان وجهات النظر حول القضايا الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأعرب الزعيمان عن تقديرهما للتعاون المثمر بين الجانبين على المستوى الثنائى وفى المحافل الدولية. كما أشار الزعيمان إلى أهمية توقيت هذه الزيارة، إذ تحتفل الدولتان الصديقتان بالذكرى الخامسة والسبعين على تدشين العلاقات الدبلوماسية بينهما.

أشار الزعيمان إلى اجتماعاتهما السابقة فى نيويورك سبتمبر 2015، وفى نيودلهى أكتوبر 2015 وسبتمبر 2016، وعلى هامش القمة التاسعة لتجمع البريكس فى شيامن سبتمبر 2017.

كما أشارا إلى الزيارات الوزارية الأخيرة التى تمت بين البلدين، حيث قام كل من راجناث سينغ، وزير الدفاع الهندى، والدكتور سوبرامانيام جايشانكار وزير الخارجية الهندى، وابوبندر ياداف وزير البيئة والغابات وتغير المناخ الهندى، بزيارة مصر كما قام الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى، بزيارة إلى الهند.

فى ضوء تطور العلاقات الثنائية بين البلدين وإمكانية نموها فى المستقبل، قرر الزعيمان الارتقاء بعلاقاتهما إلى مستوى "الشراكة الاستراتيجية" التى تغطى المجالات السياسية والأمنية والدفاعية والطاقة والاقتصادية.

تعظيم المصالح المشتركة

ويسعى الجانبان من خلال ذلك إلى تعظيم المصالح المشتركة وتعزيز الدعم المتبادل للتغلب على الصعوبات الناجمة عن مختلف الأزمات والتحديات المتتالية التى يواجهها العالم، واستعرض الزعيمان وضع العلاقات الثنائية القائمة على ركائز تهدف لتوثيق التعاون السياسى والأمنى، وتعميق المشاركة الاقتصادية، وتقوية التعاون العلمى والأكاديمى، فضلا عن توسيع الاتصالات الثقافية والشعبية.

تقديرًا للبادرة الودية التى قامت بها الهند بدعوة مصر للمشاركة كضيف فى اجتماعات وقمة مجموعة العشرين، عبر الرئيس عبد الفتاح السيسى عن ثقته فى أن هذا المحفل سينجح فى تحقيق أهدافه خلال الرئاسة الهندية.

واتفق الزعيمان على العمل سويا بشكل وثيق خلال فترة رئاسة الهند لمجموعة العشرين، وأكدا مجددا أن مصالح وأولويات "الجنوب العالمى" يجب أن تحظى باهتمام وتركيز فى المنتديات العالمية الرئيسية، بما فى ذلك مجموعة العشرين.

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسى فى فعالية اقتصادية ألقى خلالها كلمة رئيسية، ودعا سيادته مجتمع الأعمال الهندى لاستكشاف فرص الأعمال الجديدة والناشئة فى مصر، لا سيما من خلال الاستثمار فى قطاعات البنية التحتية والبتروكيماويات والطاقة والزراعة والرعاية الصحية والتعليم وتنمية المهارات وتكنولوجيا المعلومات.





العلاقات السياسية:



وأكدت الدولتان التزامهما بالتعددية، ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولى، والقيم التأسيسية لحركة عدم الانحياز، واحترام سيادة وسلامة أراضى جميع الدول.

واتفق الجانبان على العمل معا لتعزيز وحماية هذه المبادئ الأساسية من خلال إجراء المشاورات والتنسيق المنتظم على المستويين الثنائى والمتعدد الأطراف، مع الأخذ فى الاعتبار الحساسيات الثقافية والاجتماعية لجميع الدول.



التعاون الاقتصادى:

وأعرب الزعيمان عن تقديرهما للمشاركة الاقتصادية الثنائية القوية، وأعربا عن ارتياحهما للمستوى الحالى للتجارة الثنائية التى سجلت رقما قياسيا قدره 7.26 مليارات دولار أمريكى فى العام المالى 2021-2022، وذلك على الرغم من التحديات التى مثلتها الجائحة، كما أعربا عن ثقتهما فى إمكانية تحقيق هدف وصول حجم التجارة الثنائية إلى 12 مليار دولار أمريكى فى غضون السنوات الخمس المقبلة، وذلك من خلال تنويع سلة التجارة والتركيز على القيمة المضافة.

ورحب الزعيمان بتوسيع الاستثمارات الهندية فى مصر والتى تزيد حاليا عن 3.15 مليارات دولار أمريكى، واتفقا على تشجيع الشركات فى دولتيهما على استكشاف الفرص الاقتصادية والاستثمارية الناشئة فى الدولة الأخرى، ترحب مصر بتدفق المزيد من الاستثمارات الهندية وتعد بتقديم الحوافز والتسهيلات وفقا للوائح والأطر المعمول بها.

ومن جانبها، تؤكد الهند دعمها لهذا النهج من خلال تشجيع شركاتها – التى لديها القدرة على تأسيس استثمارات خارجية – للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة فى مصر.

وفى هذا السياق، يدرس الجانب المصرى إمكانية تخصيص مساحة أرض خاصة للصناعات الهندية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، على أن يقوم الجانب الهندى بإعداد الخطة الرئيسية لتفعيل ذلك.

واتفق الجانبان على تعزيز التعاون الثنائى فى مجالات بناء القدرات وتبادل الخبرات فى المجالات التنموية فى ضوء نجاح التجربة المصرية فى تنمية المناطق الريفية فى إطار مشروع "حياة كريمة"، وكذلك تجربة الهند فى استخدام التكنولوجيا لمكافحة الفقر.

مع الالتزام باللوائح والمعايير التجارية المعمول بها فى كل من الدولتين وكذا مبادئ التنافسية والشفافية، أكد الجانبان عزمهما على التعاون فى تجارة السلع الاستراتيجية والمطلوبة لتحقيق الأمن الغذائى بحيث تستطيع الدولتان احتواء تداعيات أزمة الغذاء العالمية.

ورحب الزعيمان بانعقاد الاجتماع الأول لمجموعة العمل المشتركة حول التجارة والاستثمار الذى عقد عبر الإنترنت يوم 3 مارس 2021، وأخذا علما بالتقدم الذى أحرزه الاجتماع الخامس للجنة التجارة المشتركة الذى عقد فى القاهرة يوم 25 يوليو 2022 حيث تمت مناقشة التجارة الثنائية بشكل تفصيلى وسبل تخفيف القيود غير الجمركية، فضلا عن تعزيز التعاون فى مجال الاستثمار.



الزراعة



ويتطلع الزعيمان إلى تعميق التعاون فى مجال الزراعة والخدمات المرتبطة بها، وفى هذا الصدد، أشارا إلى أهمية تعزيز سلسلة التوريد للمواد الغذائية، ورحبا بعقد الاجتماع الأول لـ "مجموعة العمل المشتركة حول تربية الحيوانات والألبان ومصايد الأسماك" – التى تم تأسيسها حديثا – فى 25 أكتوبر 2022.



التعاون الدفاعى:



وأكد الزعيمان على أهمية التعاون الدفاعى فى تعزيز الشراكة الثنائية، وقررا التركيز على تعميق التعاون بين الصناعات الدفاعية فى البلدين واستكشاف مبادرات جديدة لتكثيف التعاون العسكرى.

وأعربا عن تقديرهما للتقدم المحرز فى تنفيذ نتائج الاجتماع التاسع للجنة الدفاع المشتركة الذى عقد فى القاهرة فى نوفمبر 2019، وتطلعهما لانعقاد الاجتماع العاشر لهذه اللجنة قريبا فى الهند، كما أعرب الزعيمان عن ارتياحهما لوتيرة التعاون المتسارعة بين قواتهما المسلحة من خلال التدريبات المشتركة وعمليات العبور والزيارات الثنائية رفيعة المستوى.

وأشارا إلى أن مشاركة القوات الجوية الهندية فى أول "تدريب جوى تكتيكى مشترك" على الإطلاق فى مصر فى أكتوبر 2021 وفى "برنامج القيادة التكتيكية" للقوات الجوية المصرية فى يونيو 2022 قد أدى إلى تفاهم أفضل بين القوات الجوية لكلا البلدين، ويتطلع الزعيمان إلى المزيد من مثل هذا التعاون الذى يخدم مصلحة البلدين.



ورحب الزعيمان بتوقيع مذكرة التفاهم للتعاون فى مجال الدفاع خلال زيارة راجناث سينغ، وزير الدفاع الهندى، إلى مصر فى سبتمبر 2022، وأعربا عن تقديرهما لوصول التعاون العسكرى الثنائى إلى مستوى جديد.

واتفق الجانبان على تعزيز وتعميق التعاون الدفاعى فى جميع المجالات، لا سيما من خلال تبادل الخبرات التكنولوجية فى الصناعات الدفاعية، وزيارة التدريبات العسكرية، وتبادل أفضل الممارسات، كما شددا على الحاجة إلى الإنتاج المشترك فى القطاع الدفاعى ومناقشة مقترحات محددة فى إطار لجنة الدفاع المشتركة.



مكافحة التطرف والإرهاب



وأعرب الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس الوزراء ناريندرا مودى عن قلقهما من انتشار الإرهاب فى جميع أنحاء العالم، واتفقا على أنه يشكل أحد أخطر التهديدات الأمنية للإنسانية.

ودان الزعيمان استخدام الإرهاب كأداة للسياسة الخارجية، داعين إلى عدم التسامح مطلقا مع الإرهاب وجميع من يشجعونه ويدعمونه ويمولونه أو من يوفرون ملاذات للإرهابيين والجماعات الإرهابية، مهما كانت دوافعهم، وشددا على الحاجة إلى قيام المجتمع الدولى بتنسيق العمل بهدف القضاء على الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، بما فى ذلك الإرهاب العابر للحدود.

وكررا إدانتهما لكافة جهود استخدام الدين – من قبل دول أو جماعات – لتبرير أو دعم أو رعاية الإرهاب ضد دول أخرى.

ودعا الزعيمان جميع الدول إلى العمل على اجتثاث الشبكات الإرهابية وملاذاتها الآمنة والقضاء على بنيتها التحتية وقنوات تمويلها ومنع تحركات الإرهابيين عبر الحدود.

وكرر الزعيمان عزمهما المشترك على تعزيز قيم السلام والتسامح والشمولية وبذل جهود متضافرة لمكافحة الإرهاب والأيديولوجيات التى تحض على العنف والتطرف.

وشددا على الحاجة إلى نهج شامل لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، على أن يشتمل – من بين أمور أخرى – على منع استخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعى من قبل المراكز الدينية لزرع التطرف بين الشباب وتجنيد الكوادر الإرهابية. واتفقا على الحاجة إلى عقد اللجنة المشتركة حول مكافحة الإرهاب على نحو منتظم لتبادل المعلومات وأفضل الممارسات، واتفق الجانبان أيضا على تعزيز التفاعل بين مجلسى الأمن القومى فى الدولتين.



الفضاء والأمن السيبرانى



واتفق الزعيمان على توسيع التعاون فى مجال الفضاء من خلال الاستفادة من خبرة الهند فى بناء وإطلاق الأقمار الصناعية وتطبيقات تكنولوجيا الفضاء، وبحثا تعزيز التعاون فى أبحاث الفضاء فى مجالات مثل الاستشعار عن بعد، والاتصالات عبر الأقمار الصناعية، وعلوم الفضاء، والتطبيقات العملية لتكنولوجيا الفضاء.

وشدد الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس الوزراء ناريندرا مودى على أهمية وجود فضاء إلكترونى مفتوح وحر ومستقر ويمكن الوصول إليه وآمن وموثوق به وخاضع للمساءلة، باعتباره عاملا ممكنا للنمو الاقتصادى والابتكار.

وعلى وجه الخصوص، أكدا مجددا على ضرورة اتباع نهج متعدد أصحاب المصلحة المتعددين فى إدارة الإنترنت، وأعربا عن رغبتهما فى تعميق المداولات حول تطبيق القانون الدولى على الفضاء الإلكترونى ووضع معايير للسلوك المسئول للدول، وذلك فى ضوء التحديات الأمنية الخطيرة الناجمة عن الزيادة المقلقة فى الاستخدامات الخبيثة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

كما أبرز الزعيمان رغبتهما فى زيادة التعاون الثنائى فى القضايا المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ورحب الزعيمان بتوقيع مذكرة التفاهم بشأن التعاون فى مجال الأمن السيبرانى.





قطاع الصحة:



وإدراكا للتحديات التى فرضتها جائحة كورونا، خاصة فى دول العالم النامى، اتفق الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس الوزراء ناريندرا مودى على التعاون لضمان سلاسل إمداد عالمية أكثر قوة، ورفع درجة التأهب وتعزيز الحصول على الرعاية الصحية.

وأعربا عن تقديرهما للدعم والتعاون اللذين قدمهما الجانبان خلال الجائحة ورحبا بالتعاون بين البلدين فى مجال تصنيع اللقاحات، كما أعرب الزعيمان عن تقديرهما لبرامج التطعيم الجماعية ضد فيروس كورونا فى مصر والهند، وكذا مبادراتهما الإنسانية لتوفير اللقاحات والمستلزمات الطبية والأدوية للدول فى جميع أنحاء العالم.

كما رحبا بانعقاد الاجتماع الأول لمجموعة العمل المشتركة حول المستحضرات الصيدلانية مارس 2022، ومجموعة العمل المشتركة حول الصحة والطب أبريل 2022، وأعرب الزعيمان عن عزمهما تعزيز التعاون فى مجال الرعاية الصحية والأدوية والمستحضرات الصيدلانية.

وأعرب الجانبان عن التزامهما بتعزيز التعاون الثنائى فى مجالات مكافحة الأمراض ومعالجة الأزمات الصحية من خلال دعم الجهود المبذولة للإنتاج المشترك للمستحضرات الصيدلانية ونقل التكنولوجيا ذات الصلة بما يضمن وصول قطاعات أكبر من الناس إلى هذه المنتجات فى البلدان النامية، خاصة فى أفريقيا وآسيا.

وأكد الجانبان على أهمية زيادة التبادلات العلمية والأكاديمية مع التركيز على تبادل الخبرات والأبحاث فى مجالات تكنولوجيا المعلومات والطب والأدوية.

التنمية الخضراء والمستدامة



وأعرب الجانبان عن ارتياحهما لإيلاء أولوية قصوى لقضايا تغير المناخ والبيئة والتنمية المستدامة، وكذا تشجيع استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، واتفقا على مواصلة جهودهما المشتركة ذات الصلة فى هذه المجالات من خلال تبادل الخبرات والنماذج التى يتم تطويرها للتكيف وبناء المرونة فى مواجهة الآثار السلبية لتغير المناخ.

وهنأ رئيس الوزراء ناريندرا مودى الرئيس عبد الفتاح السيسى على استضافة مصر الناجحة لأعمال الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ التى عقدت فى مدينة شرم الشيخ فى شهر نوفمبر 2022.

وأعرب الرئيس السيسى عن دعمه لمبادرة "أسلوب حياة من أجل البيئة" التى أطلقها رئيس الوزراء مودى بهدف نشر الوعى حول الاستخدام الرشيد للموارد ومبادرة "مهمة الحياة" التى تهدف إلى جعل قضية مكافحة تغير المناخ شمولية من خلال مساهمة جميع الناس فيها وتعزيز روح الانتماء للكوكب. وأعرب رئيس الوزراء مودى أيضا عن دعمه لمبادرة "اتحضر للأخضر" التى أطلقها الرئيس السيسى والتى تهدف إلى تغيير السلوكيات ونشر الوعى البيئى وحث المواطنين على حماية البيئة والموارد الطبيعية والمحميات الطبيعية والحياة البحرية للحفاظ على الاستدامة. وأشار الزعيمان إلى أن الحضارات القديمة فى الهند ومصر لديها ممارسات حياتية مستدامة متجذرة فى ثقافتها وتقاليدها بما يمكنها من أن تقدم للعالم أجمع نماذج يحتذى بها عن الاستدامة وكيفية العيش فى وئام مع الطبيعة.

وأكد الزعيمان التزامهما الراسخ باتخاذ إجراءات مناخية طموحة على أساس المبادئ المتفق عليها فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس، والتى تقضى باتخاذ مسارات نظيفة ومنخفضة الكربون وفقا للظروف الوطنية لكل دولة، وأكدا مجددا عزمهما على تسريع الانتقال إلى الطاقة النظيفة بهدف الوفاء بالتزامات العمل المناخى ذات الصلة، ورحب الجانبان بقيادة مصر للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، خاصة فيما يتعلق بإنشاء صندوق الخسائر والأضرار لمساعدة البلدان النامية المعرضة للآثار السلبية لتغير المناخ، ورحبا أيضا بإطلاق "المنتدى العالمى للهيدروجين المتجدد".

وأعرب الزعيمان عن رغبتهما فى تعزيز التعاون فى مجال الطاقة المتجددة، خاصة الهيدروجين الأخضر، ورحبا بالتوقيع الذى تم مؤخرا على اتفاقية إطارية ومذكرات تفاهم بين السلطات المصرية وشركات هندية لإقامة مشروعات ضخمة لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وأكد الجانبان على أهمية التحول إلى الطاقة النظيفة، واتفقا على تعزيز التعاون فى قطاع الطاقة الخضراء بين البلدين.



العلوم والتكنولوجيا



وأعرب الزعيمان عن ارتياحهما للتعاون طويل الأمد بين مصر والهند فى مجال العلوم والتكنولوجيا، واتفقا على أنه أهمية التعاون بين البلدين فى مجالات التكنولوجيات الناشئة من خلال تبادل أفضل الممارسات والقيام ببحوث مشتركة فى المجالات ذات الاهتمام المتبادل، مثل التكنولوجيا النانوية والتكنولوجيا الحيوية والطاقة المتجددة. وإدراكا منهما للإمكانات الهائلة لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى تعزيز الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، رحب الزعيمان بتوقيع الجانبين على مذكرة تعاون فى مجال تكنولوجيا المعلومات مع التركيز على الحوكمة الإلكترونية وتقديم الخدمات العامة الإلكترونية، بما فى ذلك التعلم الإلكترونى والتطبيب عن بعد وإعادة تأهيل وصقل مهارات المواهب الشابة فى مجالات التقنيات الجديدة والناشئة. كما رحبا بعمل شركات هندية فى مصر متخصصة فى مجال تكنولوجيا المعلومات، وأعربا عن ثقتهما فى توثيق التعاون فى قطاع تكنولوجيا المعلومات.

واتفق الزعيمان على أن التعليم وتنمية المهارات من خلال تبادل الطلاب والأكاديميين بين البلدين من شأنه أن يقوى الروابط بين الشعبين. ومن ثم، فقد قررا تعزيز الشراكة الثنائية فى مجال التعليم من خلال استكشاف إمكانية التعاون بين الجامعات المصرية ومؤسسات التعليم العالى العامة الهندية. وأعرب الجانبان عن عزمهما إجراء المزيد من المشاورات بين الأجهزة الوطنية المعنية لتسهيل إجراءات إنشاء فرع لإحدى مؤسسات التعليم العالى الهندية فى مصر، وذلك وفقا للوائح والقوانين ذات الصلة فى البلدين.



الفنون والثقافة والتراث



وأعرب الزعيمان عن تقديرهما للتبادل الثقافى المتنامى بين مصر والهند، ورحبا بتوقيع مذكرة تفاهم فى مجال الثقافة بين البلدين، والتى ترمى إلى زيادة تعزيز التبادلات الثنائية فى مجالات الموسيقى والرقص والمسرح والأدب والمكتبة والمحفوظات والمهرجانات الثقافية. وأعرب الزعيمان عن تشجيعهما لتعزيز التعاون بين البلدين فى هذا المجال بموجب مذكرة التفاهم الموقعة بين هيئة البث الإذاعى والتلفزيونى "براسار بهاراتى" الهندية و"الهيئة الوطنية للإعلام" المصرية، وذلك بهدف زيادة الإنتاج المشترك للبرامج الإذاعية والتلفزيونية، وتنفيذ برامج بحثية وتدريبية، وتبادل الموظفين.

وأكد الزعيمان أن المعالم التاريخية والمواقع الأثرية فى مصر والهند تمثل كنوزا لا تقدر بثمن من التراث الثقافى للبشرية، وأعربا عن أملهما فى تكثيف الجهود المشتركة بين البلدين للحفاظ على المواقع الأثرية وحمايتها بهدف تعميق فهم التاريخ الإنسانى وزيادة الوعى الثقافى لدى الشعبين.

وفى إشارة إلى أهمية تعزيز الاتصالات الشعبية بين مصر والهند، اتفق الزعيمان على دراسة مدى إمكانية تنظيم مهرجانات مشتركة، وتشجيع تبادل الزيارات بين الشخصيات الرائدة فى مختلف المجالات الفنية، واستكشاف الجوانب الثقافية المشتركة، وكذلك تشجيع ترجمة الأعمال الأدبية، ودعم الإبداع السينمائى، وتطوير صناعة السينما فى البلدين.

وتناول الجانبان أهمية تعزيز التعاون فى مجال السياحة من خلال تشجيع الفعاليات السياحية والترويجية. واتفقا على العمل على تشغيل رحلات جوية بين القاهرة ونيودلهى، والتى قد يتبعها تشغيل رحلات مباشرة بين نقاط الاتصال الأخرى فى الدولتين، وفقا لما سيتم الاتفاق عليه مستقبلا. ويلتزم البلدان بتشجيع شركات الطيران فى بلديهما على الإسراع فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك من خلال تقديم كافة التسهيلات الممكنة والتيسيرات المطلوبة.





الأطر متعددة الأطراف



يولى الجانبان أهمية كبيرة لإصلاح هيكل الحوكمة فى النظام الدولى متعدد الأطراف من خلال التنسيق بين البلدان النامية والدول متشابهة الفكر فيما يتعلق بالقضايا المشتركة ذات الاهتمام المشترك، بما فى ذلك التنمية المستدامة، والقضاء على الفقر، وتغير المناخ، والأمن الغذائى، وأمن الطاقة.

34. أقر الزعيمان بالتعاون الوثيق بين مصر والهند فى مختلف المحافل متعددة الأطراف، وأكدا التزامهما بتحقيق إصلاحات شاملة فى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بما فى ذلك من خلال توسيع فئتى العضوية وتعزيز تمثيل الدول النامية.

وأعربت الهند عن تقديرها لجهود مصر خلال فترة عضويتها غير الدائمة فى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة 2016-2017.

ومن جانبها، أعربت مصر أيضا عن تقديرها لمساهمات الهند خلال فترة عضويتها غير الدائمة فى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة 2021-2022. كما اتفق البلدان على التعاون عندما يتم انتخاب أى منهما كعضو غير دائم فى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وأحاطت مصر علما بترشح الهند للعضوية غير الدائمة فى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة 2028-2029.

وسلط الزعيمان الضوء على الدور الريادى لمصر والهند فى الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، خاصة فى ضوء كونهما من بين أكبر عشر دول مساهمة بقوات عسكرية وشرطية فى بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام. وفى هذا السياق، أكد الجانبان على أهمية ضمان مشاركة البلدان المساهمة بقوات حفظ السلام فى عمليات صنع القرار المتعلقة بتلك البعثات.

وأشاد الرئيس السيسى بقيادة الهند فى التحالف الدولى للطاقة الشمسية (ISA) والتحالف من أجل بنية تحتية صامدة أمام الكوارث (CDRI)، وأعربت الهند عن تقديرها لدعم مصر لجهود التحالف الدولى للطاقة الشمسية، وتطلعها إلى انضمام مصر لعضوية التحالف من أجل بنية تحتية صامدة أمام الكوارث.

وأعرب الجانبان عن عزمهما تكثيف تبادل الزيارات على مستوى القمة وعلى المستوى الوزارى والرسمى. واتفقا على إجراء مشاورات منتظمة ووضع آليات "الشراكة الاستراتيجية" لضمان الارتقاء بالعلاقات إلى مستويات أعلى بهدف تحقيق المصالح المشتركة لشعبى البلدين.

وجرت المحادثات فى جو يسوده الدفء والثقة لتعزيز العلاقات الودية والتعاون متعدد الأوجه بين البلدين، وقد وجه الرئيس السيسى الشكر إلى رئيس الوزراء مودى على حسن الضيافة التى قدمتها حكومة وشعب الهند، كما وجه الرئيس السيسى دعوة كريمة إلى رئيس الوزراء مودى لزيارة مصر، وتطلع الزعيمان إلى استمرار التفاعل على جميع المستويات والمنتديات.