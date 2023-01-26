المتحدث العسكرى : القوات المسلحة تنظم زيارة لأبطال قادرون بإختلاف للكلية الحربية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 26 يناير 2023 05:25 مساءً - نظمت القوات المسلحة زيارة لأبطال " قادرون بإختلاف " للكلية الحربية وذلك فى إطار مسئولية القوات المسلحة الإجتماعية وواجبها الوطنى نحو أبناء الشعب المصرى من ذوى الهمم .

بدأت الزيارة بكلمة الفريق / أشرف سالم زاهر رئيس الأكاديمية العسكرية المصرية أعرب خلالها عن إعتزازه بأبطال مصر أصحاب العزيمة القوية " قادرون بإختلاف " مشيراً إلى أن القوات المسلحة تفخر دوماً بشبابها بإعتبارهم نواة المجتمع وقوته النشطة ودورهم الهام فى بناء المستقبل , مؤكداً على أن الكلية الحربية تعمل على تخريج أبطالاً محصنين بالعلم والمعرفة قادرين على حفظ الوطن وصون مقدراته .

أعقب ذلك تقديم الموسيقات العسكرية لعدد من المقطوعات والمعزوفات الوطنية المصحوبة بالحركات الإيقاعية المتميزه والتى تفاعل معها الحاضرين , كما نفذت مجموعة من طلبة الكلية الحربية عرضاً عسكرياً داخل أرض طابور الكلية الحربية للترحيب بأشقائهم من أبطال " قادرون بإختلاف " , وكذا تنفيذ عدد من التمارين الرياضية المختلفة التى يتم التدريب عليها بشكل يومى داخل الكلية , وقدم الطلبة مجموعة من العروض الصامته بإستخدام السلاح والتى أظهرت مدى ما يتمتع به طلبة الكلية الحربية من تدريب قتالى عالى ، وقام الوفد بمشاهدة عدد من المعدات العسكرية التى يتم تدريب الطلبة عليها بالكلية , وكذا المرور على مضمار الفروسية .

واختتمت الزيارة بتكريم المتميزين وإلتقاط صورة تذكارية وعزف السلام الوطنى لجمهورية مصر العربية .