عاجل- السيسى يستقبل نائب رئيس جمهورية الهند فى مقر إقامته بنيودلهى

جدة - نرمين السيد - وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن نائب الرئيس الهندى أعرب عن ترحيبه بزيارة الرئيس إلى نيودلهى، مشيدًا بالعلاقات المتميزة التى تربط الشعبين المصرى والهندى، وموضحًا حرص بلاده على دعم مصر فى جهودها لتحقيق التنمية الشاملة، التى شهدت طفرة كبيرة خلال الفترة الأخيرة، وتعزيز الشراكة بين البلدين فى مختلف المجالات، لاسيما على الصعيدين التجارى والاستثمارى.
من جانبه؛ أعرب الرئيس عن تقديره لزيارة نيودلهى، وتطلع لأن تمثل هذه الزيارة خطوة إضافية على طريق تطوير علاقات الصداقة المتميزة التى تربط بين مصر والهند على مختلف الأصعدة، خصوصًا على صعيد تعزيز التواصل بين الشعبين الصديقين، لاسيما فى ظل الرؤى المُشتركة للبلدين على مدار عقود وفى الوقت الحالى الذى يشهد فيه العالم تحديات سياسية واقتصادية تعزز من أهمية توطيد العلاقات الاقتصادية والتجارية بينهما.
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