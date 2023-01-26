فوز طلبة كلية الهندسة بجامعة عين شمس بجوائز بأسبوع منظمة اليونسكو للصوت

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 26 يناير 2023 04:27 مساءً - استطاعت كلية الهندسة بجامعة عين شمس أن تحقق إنجازاً علمياً عالمياً متميزاً في إطار فعاليات أسبوع الصوت الذي أقامته منظمة اليونسكو خلال الفترة من ١٦ حتى ١٩ يناير الجاري بمقر المنظمة بباريس، والذي يهدف إلى دراسة تفاعل ظاهرة الصوت بصورها المختلفة مع البيئة المحيطة، حيث حصل طلبة قسم الهندسة المعمارية بالكلية على ٣ جوائز من إجمالي ٥ جوائز مُنحت في ختام فعاليات الأسبوع.

هذا، وقد ألقى السفير علاء يوسف سفير جمهورية مصر العربية لدى فرنسا والمندوب الدائم لدى منظمة اليونسكو، كلمة خلال حفل توزيع الجوائز قدم فيها التهنئة للطلبة المصريين الفائزين لما حققوه من إنجاز علمي بارز، مشيراً إلى أنهم يضربون مثلاً متميزاً للشباب المصري النابه والواعد الذي تتعلق بـه آمال مصر لبلوغ مستقبل مزدهر في مجال العلوم. ونوه مندوب مصر الدائم في كلمته بما تمثله كلية الهندسة بجامعة عين شمس من صرح علمي وحضاري متميز تخرج منه علماء وباحثون متفوقون رفعوا راية وطنهم عالية في مختلف المحافل العلمية الإقليمية والدولية.

كما ألقت الدكتورة نهى جمال أستاذة الهندسة المعمارية بكلية الهندسة بجامعة عين شمس والمشرفة على فرق الطلبة المصريين الذين فازوا في المسابقة كلمة نوهت فيها بعلاقات التعاون القائمة بين الكلية وبين مرکز کریسون لأبحاث الحيز الصوتي والبيئة الحضرية التابع لمدرسة جرينوبل للعمارة بفرنسا في مجال أبحاث ظاهرة الصوت وعلاقتها بالبيئة الحياتية. وعرضت نبذة عن التحديات التي صادفتها فرق الطلبة المصريين في سبيل إنجاز المشروعات التي قدموها للمسابقة، مشيرةً إلى أن تلك المشروعات تجسد مظاهر متنوعة للجوانب الحضارية المصرية العربية والفرعونية.