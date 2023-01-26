شبكة تليفزيون الحياة في حلقة خاصة من مستشفى شفاء الأورمان

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 26 يناير 2023 03:30 مساءً - بعد زيارة السيدة الأولى السيدة انتصار السيسي لمستشفى شفاء الأورمان بالأقصر.. أعادت شبكة تليفزيون «الحياة» بث حلقتها الخاصة من داخل المستشفى بعد افتتاحها خلال فعاليات «شهر الخير»، والتي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، في محافظات صعيد مصر خلال شهر ديسمبر الماضي.

وقال الدكتور خالد النوري، رئيس مجلس أمناء مؤسسة شفاء الأورمان، إن المستشفى أنشئت على أحدث مستوى، وأنها تقدم خدماتها لأكثر من 500 مريض من المصابين بمرض الأورام سواء من الأطفال أو كبار السن مجانًا، وذلك بدلاً من حاجتهم لتلقي العلاج في القاهرة.

وأضاف رئيس مجلس أمناء مؤسسة شفاء الأورمان، خلال استضافته في برنامج «أهل بلدنا» المُذاع على قناة الحياة، والذي تُقدمه الإعلامية مها موسى، أن المستشفى لديها قاعدة بيانات عريضة في 22 محافظة على مستوى الجمهورية، وأن انضمام مؤسسة الأورمان للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ساعد في تقديم الخدمات المتكاملة للمواطن المصري.

وقال الدكتور محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، إن جمعية الأورمان وقعت بروتوكول تعاون مع مؤسسة مصر الخير لعلاج مرضى الأورام، وأن مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر تخدم مرضى الأورام من محافظ وسط وجنوب الصعيد.

وأضاف الدكتور محمود فؤاد، خلال استضافته في برنامج «أهل بلدنا»، أن مصروفات تشغيل المستشفى وصلت إلى 35 مليون جنيه شهريًا الفترة الماضية، لافتًا إلى نجاح المستشفى في الحصول على الرخصة الذهبية للتميز البيئي كأول مستشفى خضراء على مستوى الجمهورية، كما أنها وفرت الطاقة الكهربائية المستخدمة بمقدار 20% عبر الاستعانة بالطاقة الشمسية والحلول البيئية الذكية.

كما التقى برنامج «أهل بلدنا»، مع عدد من كبار السن وأهالي الأطفال المعالجين داخل المستشفى، والذي أشادوا بجودة الخدمة العلاجية التي يتلقوها، في مقابل عدم تحملهم لأي أعباء مالية.