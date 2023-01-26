مصر والهند تتفقان على إصدار بيان مُشترك يتضمن الارتقاء بعلاقاتهما الثنائية

جدة - نرمين السيد - اتفق الجانبان المصرى والهندى على إصدار بيان مُشترك يتضمن التأكيد على الارتقاء بعلاقاتهما الثنائية إلى مُستوى "الشراكة الاستراتيجية" التى تغطى المجالات السياسية والأمنية والدفاعية والاقتصادية والطاقة.





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