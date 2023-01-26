Ads of the World يختار حملتى علم المصريات ومقبرة آمون ضمن الأفضل فى 2022

وأوضح الأستاذ عمرو القاضى الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى، وفقا لبيان صحفى، أنه تم إطلاق الحملة الأولى، خلال شهر سبتمبر الماضى، للاحتفال بمرور 200 عام على فك رموز الكتابة المصرية القديمة ونشأة علم المصريات، بهدف تعريف العالم بالسبق الحضارى والعلمى الذى تميزت به الحضارة المصرية القديمة.
وأضاف أن الحملة الثانية تم إطلاقها خلال شهر نوفمبر الماضى، للاحتفال بمرور 100 عام على اكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون، والشهرة الكبيرة التى اكتسبها حول العالم منذ اكتشاف مقبرته والتى مازالت مستمرة الى الآن، لافتاً إلى أن موقع ”Ads of the World“ صنف الفيلم الخاص بهذه الحملة كأحد الحملات الإعلانية المميزة وقام بنشره على صفحته الرسمية.
ومن جانبها، أشارت الأستاذة سوزان مصطفى مدير عام إدارة الترويج السياحى بالهيئة، إلى أن الحملتان الدوليتان تم إطلاقهما بالأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة إلى مصر كما تم عرض الفيلم الترويجى الخاص بحملة الاحتفال بمرور 100 عام على اكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون على شاشات كبيرة بميدان "تايمز سكوير" بنيويورك، والذى يعد أحد أشهر الميادين التجارية والسياحية والترفيهية فى الولايات المتحدة الأمريكية.
حيث يزوره عدد كبير من الأمريكان والسائحين طوال العام من مختلف دول العالم، ما يأتى فى إطار الحملات المستمرة التى تطلقها الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى عن المقومات والمنتجات السياحية المتنوعة التى يتمتع بها المقصد السياحى المصرى تماشياً مع الاستراتيجية الإعلامية للترويج السياحى لمصر والتى تهدف إلى إبراز المقصد السياحى المصرى، كوجهة سياحية نابضة بالحياة، جاذبة ويرغب الزائر فى البقاء بها مدة طويلة مع تكرار الزيارة كل عام.
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