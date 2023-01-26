القباج تستعرض تقريرا عن مشروع « 2كفاية» منذ نشأته في عام...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 26 يناير 2023 02:33 مساءً - وزيرة التضامن الاجتماعي: تم التعاون مع عدد "108" جمعية ومؤسسة أهلية شريكة بالمشروع بعدد "10" محافظات الأعلى فى معدلات الإنجاب والأكثر احتياجا.

- إجراء عدد "9,300,000" زيارة منزلية للسيدات المستفيدات لتوعيتهن بأهمية تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية والمباعدة بين الولادات بعدد (10)محافظات وحى الأسمرات.

- تنظيم " 2,000,000" زيارة تردد على وحدات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية التابعة لوزارة الصحة والسكان وعيادات "2 كفاية" التابعة للجمعيات الأهلية الشريكة.

- تنفيذ "40" عرض مسرح شارع بمراكز وقرى "حياة كريمة " وحى الأسمرات استفاد منها ما يقرب من "42,000" مستفيد ومستفيدة.

استعرضت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى تقريرا مفصلاً عن مشروع " 2كفاية" منذ نشأته في عام 2018م، وحتى نهاية العام المنصرم، حيث جاء في التقرير إنجازات المشروع وتحقيقه لأهداف التنمية المستدامة 2030 بخفض معدلات الزيادة السكانية لإحداث التوازن المفقود بين معدلات النمو الاقتصادى ومعدلات النمو السكانى والارتقاء بنوعية حياة المواطن المصرى لتحقيق معدل الإنجاب الكلى المستهدف فى 2030، وهو 2.4 طفل لكل سيدة.

وذكر التقرير أنه خلال عمل المشروع فقد تم التعاون مع عدد "108" جمعية ومؤسسة أهلية شريكة بالمشروع بعدد "10" محافظات الأعلى فى معدلات الإنجاب والأكثر فقراً، بالإضافة إلى حى الأسمرات، كما تم إجراء عدد "9,300,000" زيارة منزلية للسيدات المستفيدات لتوعيتهن بأهمية تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية والمباعدة بين الولادات بعدد (10) محافظات وحى الأسمرات، وتجهيز وتشغيل عدد (65) عيادة 2 كفاية تابعة للجمعيات والمؤسسات الأهلية الشريكة لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمجان.

وأكد التقرير أنه خلال عمل المشروع فقد تم (2,000,000) زيارة تردد إلى وحدات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية التابعة لوزارة الصحة والسكان وكذلك عيادات 2 كفاية التابعة للجمعيات الأهلية الشريكة ، كما ترددت على عيادات "2 كفاية" التابعة للجمعيات الأهلية (360,000) سيدة للحصول على خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، بالإضافة إلى تنفيذ عدد (4374) ندوة توعوية بحضور عدد ( 449.682) ألف رجل وسيدة لتصحيح المفاهيم المغلوطة عن تنظيم الأسرة"الصحية ، المجتمعية، الدينية".

ووفقاً للتقرير فقد تم تنفيذ (40) عرض مسرح شارع بمراكز وقرى " حياة كريمة " وحى الأسمرات واستفاد منها ما يقرب من (42,000) مستفيد ومستفيدة ، علاوة على تنفيذ عدد (703,000) مكالمة تليفونية للتوعية بجائحة كورونا، وكذلك المتابعة أثناء تفشى الجائحة.

وفيما يخص التدريب، فقد تم تأهيل عدد (2000) مثقفة مجتمعية بالجمعيات الأهلية الشريكة بالمشروع لتنفيذ محور التوعية بالمشروع " زيارات منزلية" وتدريب عدد (130) كادر طبى (طبيبة ، ممرضة)على البرامج المتخصصة والمتقدمة بمجال تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان وصندوق الأمم المتحدة للسكان وجار تجهيز وتشغيل عدد (200) عيادة تابعة للجمعيات الأهلية خلال عام 2023.