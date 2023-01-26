كاتبة صحفية: الهند لها موقف مشرف تاريخيا وقت العدوان الثلاثى على مصر

جدة - نرمين السيد - وقالت "الضاوى"، فى مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، إنه بالعودة إلى الوراء ومراجعة التاريخ، فإن الهند كانت أشهر قارة فى العالم فى حركة التجارة، وكانت مصر هى أول دولة فى التاريخ، لذا فالتاريخ المشترك والعلاقات التجارية بين البلدين تاريخية.
وأضافت أنه فيما يتعلق بالتاريخ الحديث، فإن هناك تاريخا مشتركا بين البلدين، فى النضال ضد الاستعمار البريطانى، حتى أنه كان هناك تنسيقا بين سعد زغلول والمهاتما غاندى فى مواجهة الاستعمار.
وتابعت، أنه بعد حركات التحرر من الاستعمار، كانت هناك علاقات قوية بين مصر والهند، فى منظمات عدم الانحياز، وأن الهند كان لها موقف مشرف تاريخيا عند وقوع العدوان الثلاثى على مصر.
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