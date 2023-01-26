وصايا «الإفتاء» لحياة زوجية أفضل (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - فى الفيديوجراف التالى يرصد "دوت الخليج" أبرز تلك الوصايا. ومن ضمن الوصايا أيضا، الحرص على وجود جو من المرح والسمر، وتناول الطعام معا ولو مرة فى اليوم، وعدم استغراق الوقت كله فى العمل على حساب الأسرة، وتقديم الدعم النفسى للآخر ومساعدته على تحمل الصعاب.

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