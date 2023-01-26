«التعليم» تحدد موعد إعلان نتيجة منتصف العام للشهادة الإعدادية

جدة - نرمين السيد - حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2022/ 2023 على مستوى المديريات التعليمية، مشيرة إلى أنها ستكون خلال الأسبوع الثانى من إجازة منتصف العام الدراسى.





وانتهت جميع أعمال امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام 2022/ 2023، اليوم الخميس، لتبدأ إجازة منتصف العام اعتبارا من السبت 28/ 1/ 2023، وتستمر لمدة أسبوعين حتى الخميس الموافق 9/ 2/ 2023. وفيما يخص نتائج شهادات النقل، قالت الوزارة إنها ستعلن عن طريق المدارس فور الانتهاء من أعمال التقدير ورصد الدرجات. ولفتت وزارة التربية والتعليم، إلى قرب الانتهاء من أعمال التقدير ورصد التقديرات لامتحانات الطلاب المصريين فى الخارج وعددهم 41 ألف طالب وطالبة، من الصف الرابع الابتدائى وحتى الثانى الثانوى، تمهيدا لإعلان النتيجة.

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