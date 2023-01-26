مصر تترأس اجتماع لجنة التسيير المعنية بخطة عمل البحر المتوسط بأثينا

وذلك بمشاركة عدد من الدول الأعضاء فى اتفاقية برشلونة لحماية بيئة البحر المتوسط من التلوث منهم فرنسا وإيطاليا والمغرب واليونان بالإضافة إلى جمهورية مصر العربية وكذلك عدد من المنظمات الدولية، منها الاتحاد من أجل المتوسط واللجنة الدولية للمصايد والمركز الاقليمى للمنطقة المتمتعة بحماية خاصة.
وتضمن الاجتماع عدد من المحاور، أهمها ضرورة الحفاظ على التنوع البيولوجى والساحلى للبحر المتوسط، والاهتمام بالمصايد السمكية، والعمل على الحد من التلوث فى البحر المتوسط خاصة التلوث من البلاستيك، بالإضافة إلى دعم قطاع النقل البحرى.
وأوضح أبو سنة أن المناقشات التى شهدها الاجتماع تناولت الآليات التمويلية المتاحة للتنفيذ والإطار المؤسسى المقترح لخطة العمل، وذلك بالتنسيق مع العديد من الشركاء والمنظمات الدولية.
وأوضح أبو سنة، أن المبادرة المطروحة "البحر المتوسط بحر نموذجى بحلول عام 2030" تتضمن طرح آلية مالية جديدة لتمويل الأنشطة التى تحقق تلك الأهداف بما يخدم قضية التغيرات المناخية، حيث حازت المشروعات التى من شأنها خفض الانبعاثات وخفض التلوث من شتى المجالات على أولوية، وذلك فى إطار الالتزامات الدولية المفروضة على الدول المتوسطية كونها من أكثر المناطق المهددة بتداعيات التغيرات المناخية.
وأشار أبو سنة إلى أن مشاركة مصر فى الفعاليات الخاصة باتفاقية برشلونة يعكس دورها الإقليمى الهام فى الحفاظ على البيئة الساحلية والتنوع البيولوجى فى حوض البحر المتوسط والدول المطلة عليه.
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