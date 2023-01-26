مصر تدين اقتحام القوات الإسرائيلية مخيم جنين

جدة - نرمين السيد - ودعت مصر فى بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الخميس، إلى الوقف الفورى لهذه الاعتداءات على المدن الفلسطينية، والتى تهدد بخروج الأوضاع الأمنية فى الضفة الغربية عن السيطرة، محذرة من تداعياتها الخطيرة على الأمن والاستقرار فى الأراضى الفلسطينية المحتلة والمنطقة.

وأعادت مصر التأكيد أن استمرار مثل تلك الاعتداءات على الأرواح والممتلكات الفلسطينية يزيد من حالة الاحتقان والشعور بالغبن بين أبناء الشعب الفلسطينى، ويقوض من كل الجهود التى تسعى إلى إعادة إحياء عملية السلام، وتنفيذ رؤية حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

ودعت مصر كل الأطراف الدولية المحبة للسلام، والأمم المتحدة وأجهزتها المعنية بحفظ السلام والأمن الدوليين، الى الاضطلاع بمسئولياتها لنزع فتيل العنف فى الأراضى المحتلة، ووضع حد للاعتداءات المتكررة على الشعب الفلسطينى، وتوفير الحماية للمدنيين، مطالبة بضرورة احترام قواعد القانون الدولى ومقررات الشرعية الدولية ذات الصلة بالحقوق الفلسطينية المشروعة ومسئوليات دولة إسرائيل باعتبارها الدولة القائمة بالاحتلال.