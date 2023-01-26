انتهاء امتحانات النقل والشهادة الإعدادية وبدء إجازة منتصف العام

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، انتهاء اعمال امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب النقل والشهادة الإعدادية والتعليم المهنى والمكفوفين والصم وضعاف السمع بجميع المحافظات، للعام الدراسى 2022/ 2023، اليوم الخميس، طبقا لجداول الامتحانات المعتمدة من مديرى المديريات التعليمية.





وبحسب بيان صحفى، اليوم الخميس، قالت الوزارة إن الامتحانات جرت بشكل منتظم عدا بعض المحاولات الفردية للغش أو تسهيل عملية الغش، التى رصدت، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال جميع المخالفين من طلاب ومعلمين.

وأوضح الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن نتائج امتحانات الفصل الدرسى الأول لصفوف النقل، سوف تعلن فور الانتهاء من أعمال التقدير ورصد الدرجات عن طريق المدرسة، وأن نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية سوف يجرى الإعلان عنها فى الأسبوع الثانى من إجازة نصف العام، التى تمتد لأسبوعين، بداية من يوم السبت الموافق 28 يناير 2023، وحتى الخميس الموافق 9 فبراير 2023.

وأضاف الوزير، أن الوزارة انتهت من أعمال الامتحانات الإلكترونية لطلاب "أبنائنا فى الخارج" يوم الاثنين الموافق 2023/1/23 بإجمالى عدد 41 ألف طالب وطالبة من الصف الرابع الابتدائى وحتى الصف الثانى الثانوى، وجار الانتهاء من أعمال التقدير ورصد التقديرات تمهيدا لإعلان النتيجة.