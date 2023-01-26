«حياة كريمة» تعلن إنشاء مكتبة باسم الصحفى الراحل علام عبد الغفار بالفيوم

جدة - نرمين السيد - نعت مؤسسة حياة كريمة، الصحفى علام عبد الغفار نائب رئيس التحرير ورئيس قسم المحافظات بجريدة وموقع اليوم السابع، والذى وافته المنية الثلاثاء بعد صراع مع المرض، وقد قررت المؤسسة إنشاء مكتبة باسم الراحل، وذلك فى مسقط رأسه بمحافظة الفيوم.





يأتى ذلك تقديرًا من مؤسسة حياة كريمة لجهود الراحل وعرفانًا بما قدمه خلال رئاسته لقسم المحافظات من جهود كبيرة للمشروع القومى حياة كريمة من رصد وتغطية مستمرة للمبادرة الرئاسية وأنشطتها وما تقدمه للمواطنين من خدمات متعددة؛ للتخفيف عن كاهل المواطنين بالقرى الأكثر احتياجاً فى كافة محافظات الجمهورية وتوفير الحياة الكريمة لهم.

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