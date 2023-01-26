وزير الأوقاف يكشف الاستعدادات النهائية للمسابقة العالمية للقرآن الكريم

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 26 يناير 2023 01:28 مساءً -

تعقد وزارة الاوقاف السبت المقبل مؤتمر صحفى تحضيري للمسابقة العالمية للقرآن الكريم التاسعة والعشرين والكشف عن جوانبها الجديدة ، والذي يعقد برئاسة وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة يوم السبت 28/ 1/ 2023م في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بفندق جراند نايل تاور مقر إقامة المسابقة التي ستعقد في الفترة من 4- 8 فبراير 2023م.

وقالت الوزارة إن المسابقه لستكون لها طابع خاص مختلف عن المسابقات السابقه، وستكون فريدة وغير مسبوقه من حيث عدد أفرعها ، او عدد الدول المشاركه فيها ومن حيث البرامج المصاحبة لها . فمن المقرر ان تشمل لأول مرة فرع القراءات وتوجييهها فضلا عن مباحث علوم القرآن وثلاث أسرة قرآنيهفي إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم.

وقالت الوزارة بان الاسر القرانيه الثلاث المقرر مشاركتها فى المسابقه العالميه للقرآن الكريم هذا العام وهى الأسرة الأولى وتضم أحمد غازى "أحمد غازى أحمد الزياتة - الغربية - إمام وخطيب، السيدة غازى أحمد الزياتة - الغربية - معلمة بالأزهر، صالح غازى أحمد الزياتة - الغربية - إمام وخطيب"، والأسرة الثانية وتضم " نور الدين محمد حسن محمد الرمادى - البحيرة – طالب، زينب محمد حسن محمد الرمادى - البحيرة – طالبة، نيرة محمد حسن محمد الرمادى - البحيرة – طالبة"، والأسرة الثالثة وتضم "عايدة أحمد محمود مخلص - الغربية - أم - أستاذ مساعد بجامعة الأزهر، مصطفى محمد فتحى ناصف - الغربية - ابن – طالب، جهاد محمد فتحى ناصف - الغربية - ابنة – طالبة".

وقرروزير الأوقاف تكريم الفائزين في المسابقة الثالثة للقرآن الكريم للطلاب الوافدين بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وذلك على هامش المؤتمر التحضيري للمسابقة العالمية التاسعة والعشرين للقرآن الكريم يوم السبت القادم 28/ 1/ 2023م بفندق جراند نايل تاور الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرًا، وهم :

فرع القرآن الكريم كاملًا:

1. عمر طلامي حسن - نيجيريا - القرآن كاملاً - الأول

2. احمد راشد ملهاج - أفغانستان - القرآن كاملاً - الثاني

3. عبدالرحمن أحمد - نيجيريا - القرآن كاملاً - الثالث

4. بشير إمام عثمان - نيجيريا - القرآن كاملاً - الرابع

5. خالد آدم شعيب - نيجيريا - القرآن كاملاً - الخامس

6. موسى علي حمد رحيم - العراق - القرآن كاملاً - السادس

7. زُلْفَى فُنَّا - إندونيسيا - القرآن كاملاً - السابع

8. محمد شريف حسن - بنجلاديش - القرآن كاملاً - الثامن

9. عائشة عزة المسلمة - إندونيسيا - القرآن كاملاً - التاسع

10. محمد فرحان حنيف - إندونيسيا - القرآن كاملاً - العاشر

11. أبو بكر محمد محمد - نيجيريا - القرآن كاملاً - الحادي عشر

فرع نصف القرآن:

1. خليل الله إبراهيمي - أفغانستان - نصف القرآن - الأول

2. احمد عبد عويد - العراق - نصف القرآن - الثاني

3. حبيب الله - إندونيسيا - نصف القرآن - الثالث

4. اميرخان شاهرخي عبدالودود - أفغانستان - نصف القرآن - الرابع

5. معمر عارفين - إندونيسيا - نصف القرآن - الخامس

6. لطفية مفتاح الجنة - إندونيسيا - نصف القرآن - السادس

7. عبدالرحمن موسى - نيجيريا - نصف القرآن - السابع

فرع ربع القرآن:

1. إحسان نور - إندونيسيا - ربع القرآن - الأول

2. شفاء فوزة الجنة - إندونيسيا - ربع القرآن - الثاني