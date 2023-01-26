قناة السويس تسعف مريضا على متن سفينة الحاويات «ATHENIAN»

جدة - نرمين السيد - وتلقى مركز مراقبة الملاحة استغاثة مفادها وجود حالة مرضية على السفينة لأحد أفراد طاقم السفينة (طباخ) يعانى من أزمة ربوية حادة، وعدم توافر التجهيزات الطبية للتعامل مع الحالة وضرورة توقيع الكشف الطبى عليه بشكل عاجل.

وبمجرد تلقى الاستغاثة، جرى التنسيق مع إدارة الحجر الصحى وإيفاد طبيب الحجر بمعاونة لنشات الهيئة لتوقيع الكشف الطبى على الحالة حيث أوصى بضرورة حصول الحالة على رعاية طبية متقدمة فى إحدى المستشفيات.

وبالفعل جرت الاستجابة لتطورات الحالة الصحية للمريض ونزوله من السفينة وتوجهه بمساعدة خدمات الإسعاف البحرى للهيئة وبالتنسيق مع كل من إدارة الحجر الصحى وإدارة الجوازات بميناء السويس، وتوكيل السفينة لإيداعه إحدى المستشفيات الخاصة بمحافظة السويس.