محافظ الجيزة يتابع جهود تطوير ورصف طرق بأوسيم والحوامدية وأبوالنمرس (صور)

جدة - نرمين السيد - تواصل محافظة الجيزة، تنفيذ خطة تطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية فى إطار تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالى الجارى والتى شهدت إدراج العديد من الطرق والمحاور المرورية بخطط التطوير لتحسين حركة سير المواطنين والمركبات.





وكلف أحمد راشد محافظ الجيزة، مديرية الطرق ورؤساء الأحياء والمراكز بالمتابعة الدورية؛ لمشروعات الرصف والتطوير للشوارع المدرجة والمتابعة مع الشركات المنفذة للانتهاء وفقا للجدول الزمنى المحدد لها.

وتابع محافظ الجيزة جهود مديرية الطرق بالمحافظة فى استكمال أعمال الرصف بفرد طبقة الربط بطريق المعهد الأزهرى وحتى منطقة مدرسة الهداية بالقيراطيين بكورنيش النيل، ضمن مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق طراد النيل إلى جانب تنفيذ أعمال تدبيش جانب الطريق، والعمل على تذليل المعوقات أمام تنفيذ أعمال توسعة وتطوير الطريق والذى يبدأ من منطقة المعصرة بمركز ومدينة أوسيم وحتى مدخل مركز منشأة القناطر بطول 2500 متر تقريبا.

كما اطلع محافظ الجيزة، على نسب تنفيذ أعمال رصف الطبقة الرابطة بشوارع مستشفى البدرشين العام بطول 800 م والجمهورية بطول 1.2 كم ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى الجارى.

كما تابع محافظ الجيزة، جهود مدينة الحوامدية فى فرد طبقة الدهشوم بشارع صلاح سالم بدءا من شارع النزهة وحتى شارع سعد زغلول استعدادا لتطويره ورفع كفاءته استكمالا لخطة رصف عددا من المحاور المرورية بنطاق المدينة لتحسين حركة سير المواطنين.

واطلع المحافظ على مشروع رصف وتطوير شارع ترسا العمومى بمركز ومدينة أبو النمرس بطول 3 كم بدءا من منطقة قسم الشرطة وحتى حدود الطريق بحى جنوب الجيزة.