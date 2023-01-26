حياة كريمة: إنشاء مكتبة باسم الصحفي الراحل علام عبدالغفار في مسقط رأسه بالفيوم

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 26 يناير 2023 12:30 مساءً - تُنعي مؤسسة حياة كريمة الصحفي علام عبد الغفار نائب رئيس التحرير ورئيس قسم المحافظات بجريدة وموقع اليوم السابع، والذى وافته المنية الثلاثاء بعد صراع مع المرض، وقد قررت المؤسسة إنشاء مكتبة بإسم الراحل، وذلك في مسقط رأسه بمحافظة الفيوم.

يأتي ذلك تقديرًا من مؤسسة حياة كريمة لجهود الراحل وعرفانًا بما قدمه خلال رئاسته لقسم المحافظات من جهود كبيرة للمشروع القومي حياة كريمة من رصد وتغطية مستمرة للمبادرة الرئاسية وأنشطتها وما تقدمه للمواطنين من خدمات متعددة للتخفيف عن كاهل المواطنين بالقري الأكثر إحتياجاً في كافة محافظات الجمهورية وتوفير الحياة الكريمة لهم.