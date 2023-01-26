مصطفى مدبولي يتفقد جناح البورصة المصرية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 26 يناير 2023 12:29 مساءً - رامي الدكاني: تواجد البورصة المصرية للعام الرابع على التوالي بهدف تعزيز مستويات الوعي الاستثماري لزوار المعرض

رئيس البورصة: تنظيم ندوة عن مبادئ وأساسيات الاستثمار في سوق الأوراق المالية لجمهور المعرض بمشاركة أطراف الصناعة

نسعى لرفع مستويات الوعي المالي لتمكين الجمهور من التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة من خلال الطروحات المنتظرة بالسوق

تفقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي يرافقه عدد من الوزراء، جناح البورصة المصرية خلال افتتاحه فعاليات الدورة رقم 54 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، والمقامة تحت رعاية كريمة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الفترة من 26 يناير وحتى 6 فبراير، تحت شعار على اسم مصر – نقرأ- نفكر- نبدع.

كان رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية في استقبال الدكتور مدبولي وذلك بحضور الدكتور محمد فريد صالح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية واحمد عبد الرحمن نائب رئيس الهيئة ولفيف من قيادات الهيئة والبورصة المصرية.

واستعرض الدكاني امام رئيس الوزراء مستهدفات البورصة من المشاركة في الدورة الجديدة للمعرض وكذلك احدث المطبوعات التعليمية التي اصدرتها البورصة المصرية بمناسبة فعاليات معرض الكتاب وهي سلسلة مصورة لاهم النصائح المالية والاستثمارية التي يجب معرفتها من قبل الافراد الراغبين في الاستفادة من المنتجات والاوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية كوسيلة للاستثمار والادخار.

تعرض البورصة المصرية خلال مشاركاتها في الدورة الرابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب عدد من المطبوعات التعليمية التي تناسب الفئات العمرية والاجتماعية المختلفة من جمهور المعرض من الشباب والكبار وكذلك أصحاب الهمم ذوي القدرات الخاصة، فيما تقوم البورصة بتنظيم عدد من المسابقات لرواد جناح البورصة خلال ايام المعرض وذلك بالتعاون مع شركات الوساطة وشركات ادارة الصناديق بهدف تحفيز ورفع الوعي المالي لدى رواد المعرض باهم المصطلحات المالية والاستثمارية

وفي سياق ذي صلة وعلى هامش فعاليات المعرض تقوم البورصة المصرية بتنظيم ندوة للجمهور عن اساسيات ومبادئ الاستثمار في الاوراق المالية وأهمية البورصة المصرية كمنصة للاستثمار والادخار للافراد وذلك يوم الاثنين الموافق 30 يناير