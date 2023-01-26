سفير كازاخستان: أعتز بعملى فى مصر.. ونتطلع للتعاون بمجالات الهجرة

جدة - نرمين السيد - استقبلت السفيرة سها جندى، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، السفير خيرت لاما شريف، سفير كازاخستان بالقاهرة، والوفد المرافق له، لبحث تعزيز سبل التعاون المشترك فى ملف الهجرة والمهاجرين، بجانب مناقشة أبرز الموضوعات التى تضمنها اللقاء السابق فى نوفمبر الماضى.





ورحبت السفيرة سها جندى، وفقا لبيان صحفى، بالتعاون من الجانب الكازاخى لتوفير فرص عمل للشباب، موضحة أهمية العمل على تحقيق الاستفادة للجميع، مؤكدة أننا منفتحون على التعاون وتبادل الخبرات مع مختلف دول العالم، ومن بينها كازاخستان.

وأشارت إلى الروابط الثقافية والتاريخية بين البلدين، حيث تستضيف مصر آلاف الطلاب الكازاخيين للدراسة فى الأزهر الشريف، بجانب المعالم التاريخية ومن بينها مسجد الظاهر بيبرس، والذى تعود أصوله منطقة القفجاق، كازاخستان حاليًا، فضلًا عن القواسم التاريخية المشتركة، حيث تتشارك البلدان عضوية دول عدم الانحياز ومجموعة الدول الـ 77 والصين.

وأشارت وزيرة الهجرة لأهمية عرض تجارب التعاون مع الدول المختلفة، والاتفاق على مخرجات مستهدَفة لهذا التعاون، وبشكل خاص فيما يتعلق بالزراعة، لوضع مقترح متكامل للتعاون، ويتم عرضه على الدولتين، استعدادا للبدء بشكل رسمى، فى هذا المجال وغيره من مجالات التصنيع والتبادل التجارى وتعظيم الاستثمارات.

وفى السياق ذاته، أعرب السفير خيرت شريف لاما، عن اعتزازه بعمله فى مصر، متطلعا لآفاق تعاون أرحب، كما استعرض نتائج زيارته فى 8 نوفمبر، مع السفيرة منال الشناوى، سفير مصر فى كازاخستان والمسؤولين عن ملفات التعاون مع الشرق الأوسط، فى إطار التعاون فى مجالات الزراعة، للاستفادة من خبرات العمال المصريين فى هذا الشأن، وكذلك صناعة الآلات ومواد البناء وتشكيل المعادن، والتى تمتاز بهم الدولة.

وتابع السفير، أن هناك عددا كبيرا من العمال الأجانب، نحو 22 ألف عامل، فى العديد من المجالات، يتنوعون بين مجالات الطاقة والإدارة والخبراء، ولذلك فدولة كازاخستان دولة مستقبلة للعمال فى مجالات التصنيع أيضا، وكذلك الأعمال الموسمية ومن بينها الزراعة، والتى توفر آلاف من فرص العمل، مشيرا إلى بدء مجموعة مصرية تدشين مصنع متخصص فى الكابلات الكهربائية فى كازاخستان، والتى تأتى فى صدارة الدول المنتجة للنحاس، الذى يعد من أهم المواد اللازمة لهذه الصناعة.

وتابع السفير أن دولة كازاخستان ترحب باستقبال العمال الخبراء فى مجالات مختلفة، ومن بينها قطاعات الزراعة، والتى تشغل نحو ملايين الأفدنة، والتى يبدأ موسمها فى شهر مارس، حيث يعمل الصندوق المصرى للطعام، والصندوق الأفريقى على تدريب كوادر وخبراء كازاخيين، معربا عن تطلعه لتبادل الخبراء، بالتعاون مع وزارة العمل الكازاخية، وعمل مجموعات عمل مشتركة لإتاحة مزيد من الفرص.

ورحب السفير بالتعاون، مؤكدا استعداده للبدء فى لقاءات افتراضية فبراير المقبل، حيث أكدت وزيرة الهجرة أننا سنتعاون مع السفارة المصرية فى كازاخستان، والوزارات المختصة هناك، لوضع مقترحات وسبل تنفيذها على الأرض.

وفى ختام اللقاء، أكدت وزيرة الهجرة ترحيبها بالتعاون مع الجانب الكازاخى، مشيرة إلى أننا سنعمل على تنسيق الجهود مع مختلف الجهات والمؤسسات المعنية فى مصر وكازاخستان، والتمهيد بلقاءات تحضيرية على مستوى الجهات الوطنية، ثم لقاءات افتراضية تجمع المسؤولين من البلدين، وكذلك التنسيق قبل الزيارات الخارجية، والاتفاق على كافة الخطوات، للاستفادة وتبادل الخبرات.