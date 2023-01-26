مدبولى يتفقد جناح البورصة بمعرض القاهرة الدولى للكتاب

جدة - نرمين السيد - تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه عدد من الوزراء، جناح البورصة المصرية خلال افتتاحه فعاليات الدورة رقم 54 من معرض القاهرة الدولى للكتاب، والمقامة تحت رعاية كريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال الفترة من 26 يناير وحتى 6 فبراير، تحت شعار على اسم مصر – نقرأ- نفكر- نبدع.





كان رامى الدكانى رئيس البورصة المصرية فى استقبال الدكتور مدبولى. واستعرض الدكانى، أمام رئيس الوزراء مستهدفات البورصة من المشاركة فى الدورة الجديدة للمعرض وكذلك أحدث المطبوعات التعليمية التى أصدرتها البورصة المصرية بمناسبة فعاليات معرض الكتاب وهى سلسلة مصورة لأهم النصائح المالية والاستثمارية التى يجب معرفتها من قبل الأفراد الراغبين فى الاستفادة من المنتجات والاوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية كوسيلة للاستثمار والادخار. تعرض البورصة المصرية خلال مشاركتها فى الدورة الرابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولى للكتاب عدد من المطبوعات التعليمية التى تناسب الفئات العمرية والاجتماعية المختلفة من جمهور المعرض من الشباب والكبار وكذلك أصحاب الهمم ذوى القدرات الخاصة، فيما تقوم البورصة بتنظيم عدد من المسابقات لرواد جناح البورصة خلال أيام المعرض وذلك بالتعاون مع شركات الوساطة وشركات إدارة الصناديق بهدف تحفيز ورفع الوعى المالى لدى رواد المعرض بأهم المصطلحات المالية والاستثمارية. وفى سياق ذى صلة وعلى هامش فعاليات المعرض تنظم البورصة ندوة للجمهور عن أساسيات ومبادئ الاستثمار فى الأوراق المالية وأهمية البورصة المصرية كمنصة للاستثمار والادخار للأفراد وذلك يوم الاثنين الموافق 30 يناير.

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