افتتاح محطة جديدة للطاقة الشمسية فى مطار القاهرة الدولى

جدة - نرمين السيد - افتتح الفريق محمد عباس، وزير الطيران المدنى، ووزيرة البيئة، ياسمين فؤاد، اليوم الخميس، محطة جديدة للطاقة الشمسية فى مطار القاهرة الدولى؛ لدعم التحول للطاقة الجديدة والمتجددة بقطاع الطيران والتصدى لآثار التغيرات المناخية.





وقالت وزيرة البيئة، إن إنشاء محطة جديدة للطاقة الشمسية بمطار القاهرة الدولى، يأتى فى إطار مجهودات المشروع القومى لنظم الخلايا الشمسية الصغيرة المتصلة بالشبكة (Egypt-PV)، الذى ينفذه مركز تحديث الصناعة بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى وبتمويل من مرفق البيئة العالمية ووزارة البيئة.

كما يأتى ذلك فى إطار التنسيق بين وزارتى البيئة والطيران المدنى لدعم العمل البيئى؛ تنفيذا لخطة الدولة فى خفض معدلات التلوث والحد من آثار التغيرات المناخية بما يعزز التوجه نحو التنمية الاقتصادية الخضراء، وتزامنا مع عيد الطيران المدنى الذى يوافق 26 يناير ويوم البيئة الوطنى 27 يناير من كل عام.

وأضافت فؤاد أنه جرى الانتهاء من أعمال توريد وتنفيذ وتشغيل محطة خلايا شمسية بمطار القاهرة، ضمن بروتوكول التعاون بين وزارتى البيئة والطيران ممثلة بشركة ميناء القاهرة الجوى، مع مركز تحديث الصناعة "مشروع نظم الخلايا الشمسية الصغيرة".

وأوضحت أنه جرى أيضا تزويد صالات المطار بوحدات لشحن أجهزة المحمول تستمد طاقتها من المحطة الشمسية ومزودة بشاشات عرض تبين كميات الكهرباء التى يتم توليدها من الطاقة الشمسية ومؤشرات الأداء الأخرى للمحطة الشمسية.

وأشارت إلى أن القدرة الإجمالية للمحطة تبلغ 300 كيلووات/ساعة وتنتج 495 ميجاوات ساعة/سنة مما يساعد على خفض انبعاثات ثانى أكسيد الكربون الذى يصل لـ222.75 طن/سنة كأحد المساهمات الوطنية فى التصدى لآثار التغيرات المناخية التى تجرى وفق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 وتقرير المساهمات المحددة وطنيا، واستكمالا لنجاحات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27).

وأشادت بالدعم المستمر لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى UNDP لقطاع البيئة فى مصر، لافتة إلى مزيد من التعاون المشترك بمجال الطاقة الشمسية وتنفيذ مرحلة جديدة من هذا المشروع.

من جهته، ثمن الفريق محمد عباس وزير الطيران المدنى، التعون المشترك مع وزارة البيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، منوها بأن افتتاح محطة الطاقة الشمسية بالجراج متعدد الطوابق بمطار القاهرة يأتى فى ضوء استراتيجية الوزارة لاستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة والحد من التلوث البيئى.

وقال إن وزارة الطيران اتخذت خطوات مهمة فى مجال تعزيز جهود التنمية المستدامة بالتنسيق مع وزارة البيئة بما يسهم فى تعزيز ودعم قضايا البيئة، مشيرا إلى أن هناك مجهودات كبيرة مبذولة من قبل الوزارتين من أجل التصدى لآثار التغيرات المناخية.

وأضاف أن الوزارة لا تتوانى فى اتخاذ كافة الإجراءات التى تتماشى مع التوجه العالمى بالمطارات فى الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة، والحد من الانبعاثات الكربونية، وذلك فى ظل توجه الدولة المصرية نحو تنويع مصادر الطاقة.

وأوضح أن افتتاح محطة طاقة شمسية بمطار القاهرة يعد خطوة من خطوات العمل حاليا على استخدام الطاقة النظيفة بمختلف المطارات المصرية، وذلك فى إطار استراتيجية متكاملة لوزارة الطيران لتحويل قطاع الطيران بأكمله لقطاع صديق للبيئة ضمن رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.