تنفيذا لتوجيهات مدبولى.. حملات مفاجئة على مخازن ومصانع الأعلاف بالمحافظات

جدة - نرمين السيد - شنت لجنة مشتركة من وزارات الزراعة والتموين والداخلية، حملة على بعض المخازن ومصانع الأعلاف، وصوامع تخزين خامات الأعلاف، وسيارات نقل وتداول الأعلاف، ومحال الاتجار فى الأعلاف ببعض المحافظات، تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء.





وأسفرت الحملات عن رصد مخالفات تمثلت فى بيع الخامات العلفية والأعلاف بأسعار مرتفعة، أو تداول وبيع الخامات والأعلاف بدون فواتير أو مستندات، أو تخزين الخامات والأعلاف وحجبها عن السوق بغرض الاحتكار ورفع السعر. وأحيلت جميع المخالفات إلى النيابة العامة لمخالفاتها القرار الوزارى 113 لسنه 1994 وكذلك القانون 181 لسنه 2018 الخاص بحماية المستهلك لرفع الأسعار فى السوق، ما يؤدى إلى عدم استقرار الأمن الغذائى فى الدولة، وصدر قرار النيابة العامة ببيع 1000 طن كسب صويا من أحد المضبوطات لصالح القضية، ولا تزال التحقيقات مستمرة.

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