وزارة الإنتاج الحربى تنظم ندوتين عن «بر الوالدين»

جدة - نرمين السيد - نظمت وزارة الإنتاج الحربى، ندوتين توعويتين بعنوان "ثمار بر الوالدين" تزامنا مع حلول شهر رجب، بحضور عدد من العاملين والعاملات الممثلين لمختلف الشركات والوحدات التابعة للوزارة.





جاء ذلك فى ضوء توجيهات وزير الدولة للإنتاج الحربى المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، بتنظيم الندوات التوعوية للعاملين والعاملات بمختلف الشركات والوحدات التابعة.

وأشار المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى، المتحدث الرسمى للوزارة محمد عيد بكر، إلى أنه حاضر بالندوة الشيخ هانئ محمد عباس سويد، الذى تحدث عن وجوب بر الإنسان بوالديه وفضل وثمار برهما فكلما زادت طاعة الإنسان ورحمته بوالديه كلما زاد أجره عند الخالق واتسع رزقه.

ولفت إلى وجود صور عديدة لبر الوالدين مثل (الإنفاق عليهما، الدعاء لهما، حسن صحبتهما والجلوس معهما ومؤانستهما وإدخال البهجة إلى قلبيهما، توجيه الثناء والكلام الطيب لهما، الابتعاد عن إغضابهما وإزعاجهما، تقبل نصحهما، عدم التضجر والتململ من طلباتهما).

وأوضح بكر أن تنظيم هذه الندوات يأتى فى إطار حرص وزارة الإنتاج الحربى على تنظيم ندوات توعوية تثقيفية للعاملين بالإنتاج الحربى فى مختلف مجالات المعرفة (دينية – اجتماعية – صحية) تنفيذا لتوجيهات وزير الدولة للإنتاج الحربى بتنمية قدرات العاملين فكريا وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم ونشر الوعى الثقافى لهم بما ينعكس بالإيجاب على تطوير عقليتهم وتحسين مستوى معيشتهم وزيادة إنتاجيتهم.

بدورها أشارت مدير عام الإدارة العامة لشئون المرأة رئيس وحدة تكافؤ الفرص أمل عبد الخالق، إلى أنه جرى خلال الندوتين التأكيد على أن الوالدين عليهما أيضا دور فى إعانة الأبناء على برهما من خلال حسن تربيتهم وعدم التفرقة بين الأبناء ووجوب تفهم المتغيرات المصاحبة لكل مرحلة عمرية يمرون بها.