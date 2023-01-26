صحف الكويت تبرز تصريحات الرئيس السيسى خلال زيارته إلى الهند

جدة - نرمين السيد - أبرزت الصحف الكويتية الصادرة صباح اليوم الخميس تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، أن مصر تتطلع إلى زيادة الاستثمارات الهندية فى مصر بمختلف المجالات، والاتفاق بين الجانبين على إقامة شراكة إستراتيجية.





صحيفة الأنباء الكويتية، وتحت عنوان قمة مصرية هندية لتعظيم التعاون فى مختلف المجالات كتبت الصحيفة أن الرئيس السيسى أوضح أن زيارته لجمهورية الهند جاءت تلبية للدعوة التى تلقاها من رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى، للمشاركة فى الاحتفال بذكرى يوم الجمهورية والذى بدأ فيه العمل بدستور جمهورية الهند عام 1950 .

وتابعت الصحيفة، أن الرئيس السيسى أكد تطلع مصر إلى زيادة الاستثمارات الهندية، لاسيما فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خاصة بعد ما لمسناه من عزم لدى الشركات الهندية العاملة فى مصر، على مواصلة تعزيز تواجدها وما أبدته شركات هندية متخصصة فى مجالات واعدة من اهتمام لضخ استثمارات فى مصر.

ومن جانبها، قالت صحيفة الجريدة الكويتية، تحت عنوان مصر والهند تتفقان على شراكة استراتيجية تشمل تعاونا اقتصاديا وعسكريا أن زيارة الرئيس السيسى للهند شهدت لقائه مع رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى، وعقده لحوارا لإقامة شراكة استراتيجية بتعظيم الاستثمارات الهندية فى مصر، إضافة إلى التعاون العسكرى بين البلدين، فى وقت تبحث فيه (القاهرة) عن تنويع مصادرها من الاستثمارات الأجنبية؛ لضخ دماء جديدة فى شرايين الاقتصاد الوطنى.

وفى صحيفة (الرأى) الكويتية، وتحت عنوان السيسى يتطلع لتطوير العلاقات مع الهند إلى مرحلة الشراكة الاستراتيجية نشرت الصحيفة الكويتية أن الرئيس السيسى أكد عزم مصر والهند على الارتقاء بعلاقاتهما الثنائية إلى مرحلة الشراكة الاستراتيجية والتنسيق المتبادل فى مختلف القضايا والموضوعات محل اهتمام الطرفين.

وتابعت الصحيفة أن الرئيس السيسى أشار - خلال مؤتمر صحفى مع رئيس الوزراء ناريندرا مودى، فى نيودلهى - إلى أن تكامل قدرات مصر والهند يمكنه أن ينشئ منظومة صلبة قادرة على مواجهة التحديات المشتركة والأزمات الدولية المستجدة، بما فى ذلك أزمتا الطاقة والغذاء.

وذكرت صحيفة النهار الكويتية، تحت عنوان دعا لـ منظومة تكاملية صلبة قادرة على مواجهة أزمتى الطاقة والغذاء أن الرئيس السيسى أعرب عن التطلع لتعظيم التنسيق والتشاور مع الجانب الهندى خلال الفترة المقبلة، بشأن مختلف الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك وحرص مصر على تدعيم وتعميق الشراكة الاستراتيجية الممتدة مع الهند، التى تمثل ركيزة مهمة للحفاظ على الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.