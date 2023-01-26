السيسى من الهند: ما يشهده العالم من استقطاب يحتم على دولنا التكاتف

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إننا نعتزم الارتقاء بعلاقتنا الثنائية إلى مرحلة التعاون الاستراتيجى والتنسيق المتبادل فى مختلف القضايا والموضوعات محل الاهتمام المشترك.





وأضاف الرئيس خلال مأدبة العشاء الرسمى بالقصر الجمهورى الهندى، والتى أقامتها رئيسة الهند تكريما له، أن ما يشهده العالم من استقطاب دولى يحتم على دولنا ضرورة التكاتف لمواجهة التحديات والأزمات الدولية بما فى ذلك أزمتى الطاقة والغذاء. وأضاف الرئيس، أننا اتفقنا خلال المحادثات على تنسيق التعاون المشترك فى الموضوعات السياسية والأمنية.

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