البابا تواضروس يعزى فى وفاة القمص سيدراك إبراهيم

جدة - نرمين السيد - توفى اليوم الخميس الأب المبارك والشيخ الوقور القمص سيدراك إبراهيم كاهن كنيسة الشهيد مارجرجس بحى القللى بالقاهرة، عن عمر قارب 85 سنة بعد أن قضى فى الخدمة الكهنوتية أكثر من 54 سنة.





ولد سمير إبراهيم حنا يوم 14 أغسطس 1938 وسيم كاهنا بيد المتنيح الأنبا أغابيوس أسقف ديروط بتكليف من القديس البابا كيرلس السادس وذلك يوم 20 أكتوبر 1968، ونال رتبة القمصية يوم 23 سبتمبر 2012 بيد القائمقام البطريركى وقتها،الأنبا باخوميوس. وستصلى صلوات التسبحة اليومية فى الثامنة من مساء اليوم بحضور الجثمان، وتبدأ صلوات القداس الإلهى فى الثامنة صباح غد، بينما تصلى صلوات تجنيزه الساعة الحادية عشرة صباحا. ويقام القداس الإلهى قداس فى الثامنة من صباح بعد غد السبت، تصلى بعدها صلوات الثالث الساعة العاشرة. قدم البابا تواضروس الثانى خالص العزاء للأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس قطاع وسط القاهرة، وللآباء كهنة القطاع، فى نياحة الشيخ المبارك القمص سيدراك إبراهيم، ويلتمس عزاء سمائيا لشعب كنيسته وأسرته المباركة، طالبا لنفسه البارة النياح والراحة النصيب والميراث مع الأربعة وعشرين قسيسا.

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