السيسى: مصر والهند لهما تأثير بارز فى مسيرة الحضارة الإنسانية

جدة - نرمين السيد - وأضاف الرئيس خلال مأدبة العشاء الرسمى بالقصر الجمهورى الهندى، والتى أقامتها رئيسة الهند تكريما له، أن ما يجمع بين مصر والهند من قواسم مشتركة ومصالحة متبادلة يجعل من البلدين جسرا مهما للتلاقى والحوار والتعاون.

وأضاف الرئيس أن العلاقات بين البلدين تشهد طفرة ملموسة فى جميع أوجه التعاون تزامنا مع احتفالات الذكرى الخامسة والسبعين لتدشين العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، مشيرا إلى أن زيارته إلى الهند مثلت فرصة مهمة لاستمرار التشاور وتبادل الرؤى حول سبل الارتقاء بالتعاون بين البلدين على كافة الأصعدة وتنسيق المواقف حول القضايا الإقليمية والعالمية.