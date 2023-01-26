أستاذ علاقات دولية: زيارة السيسى إلى الهند تعكس حجم العلاقات بين البلدين

جدة - نرمين السيد - وأضاف "فارس"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن الدولة المصرية تكتب تاريخا جديدا على الأراضى الهندية، مشيرا إلى أن مصر أصبحت تقيم علاقات وشراكات قوية مع كبار دول العالم.

وتابع، أن مصر نجحت فى إقامة وتنويع علاقاتها وشراكاتها الاستراتيجية، شرقا وغربا وجنوبا.

وذكر، أن الدولة المصرية اليوم، ممثلة فى الرئيس السيسى، ووجوده كضيف شرف رئيسى، فى احتفالات جمهورية الهند، تعكس أن هناك رغبة سياسية قوية ومشتركة لاستمرار وتوطيد العلاقات المصرية الهندية.

وأردف، أن هناك رغبة هندية قوية وواضحة، فى الاعتماد على مصر بما لها من ثقل سياسى واقتصادى، باعتبارها البوابة الكبرى للقارة الإفريقية.