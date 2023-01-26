عاجل.. السيسى: الهند بلد صديق يحظى بمكانة خاصة لدى المصريين

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى نبأ عاجل ذكرته قناة "إكسترا نيوز". وقال الرئيس السيسى، أتوجه لرئيس الهند بالشكر والعرفان، على حفاوة الاستقبال، مؤكدا أن الهند بلد صديق ويحظى بمكانة خاصة لدى الشعب المصرى.

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