استشهاد 3 شبان فلسطينيين وإصابة 7 فى عملية عسكرية لجيش الاحتلال بجنين

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 26 يناير 2023 10:32 صباحاً - استشهد ثلاثة شبان فلسطينيين على الأقل، وأصيب 7 آخرون برصاص الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، خلال اقتحام قوات كبيرة من جيش الاحتلال، مدينة جنين ومخيمها.

فيما أكدت وسائل اعلام اسرائيلية تمكن جيش الاحتلال من قتل ثمانية مقاومين فلسطينيين في مدينة جنين.

واندلعت اشتباكات مسلحة عنيفة بين المقاومين وبين قوات الاحتلال الاسرائيلي، وبدأت جرافات الاحتلال بهدم جدران نادي مخيم جنين، والذي يتم التعامل معه كنقطة إسعاف للمصابين.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن حصيلة عدوان الاحتلال على جنين ثلاثة شهداء و7 إصابات بينها إصابة خطيرة بالصدر والفخذ.

وأعلنت التربية في جنين أنه سيتم تأخير الدوام المدرسي حتى الساعة 9:00 صباحا، بسبب اقتحام قوات الاحتلال للمدينة وللحفاظ على سلامة الطلبة.

وقالت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم الخميس، إن الوضع في مخيم جنين حرج للغاية، وتبلغنا من الهلال الأحمر بوجود إصابات عديدة يصعب إنقاذها وإخلاؤها حتى الآن.

وتابعت: الاحتلال الإسرائيلي أعاق دخول مركبات الإسعاف إلى داخل مخيم جنين لإنقاذ الجرحى.

وأكدت الكيلة أن قوات الاحتلال اقتحمت مستشفى جنين الحكومي، وأطلقت بشكلٍ متعمد قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه قسم الأطفال في المستشفى، ما أدى لإصابة أطفال بحالات اختناق.

وأشارت إلى أنها دعت إلى اجتماع عاجل مع منظمة الصليب الأحمر الدولي ومنظمة الصحة العالمية، لوقف هذا العدوان والتدخل لإنقاذ حياة أبناء شعبنا.

وناشدت كافة المؤسسات الحقوقية والمجتمع الدولي بضروري التحرك الفوري والعاجل لكبح الممارسات العنصرية التي يقوم بها جيش الاحتلال الآن في جنين.