التعليم العالي: أنشطة وفعاليات جامعة الجلالة خلال الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 26 يناير 2023 10:31 صباحاً - - جامعة الجلالة تستقبل الدفعة الأولى من طلاب "الشهادات المزدوجة المشتركة" مع جامعة أريزونا ستيت الأمريكية

- تفعيل بروتوكول التعاون مع جامعة هيروشيما اليابانية من خلال 15 أستاذًا للتدريس بجامعة الجلالة في مجالات طب الأسنان والهندسة والعمارة

- توقيع بروتوكولات تعاون مع جامعتي حلوان ومصر للعلوم والتكنولوجيا

- إطلاق حملات تثقيفية للتوعية بسرطان الثدي والسكر والتبرع بالدم

أكد د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على اهتمام الوزارة بمتابعة تطبيق الجامعات الأهلية الدولية أحدث النُظم العالمية، وتقديم برامج دراسية بينية مُتميزة، والاستفادة من الإمكانيات والتجهيزات المتميزة للورش والمعامل المزودة بأحدث الوسائط التكنولوجية لتأهيل الطلاب لتلبية متطلبات سوق العمل المعاصر والمُستقبلي، وكذلك التأكيد على تنظيم المسابقات والمنافسات الرياضية والثقافية والفنية المختلفة وتشجيع الطلاب على المُشاركة في الأنشطة والفعاليات التي تنفذها الجامعات لصقل مهاراتهم وخبراتهم، وتأهيلهم للمنافسة في سوق العمل.

وفي هذا الإطار، أشار د. محمد الشناوي القائم بأعمال رئيس جامعة الجلالة، إلى أن الجامعة نفذت العديد من الأنشطة والفعاليات خلال الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الحالي 2022/2023.

وأوضح د. الشناوي، أن جامعة الجلالة أستقبلت أولى دفعاتها للشهادات المزدوجة مع جامعة أريزونا ستيت الأمريكية «Arizona State University»، في العديد من المجالات والبرامج الدراسية، حيث بدأت الدراسة بـ 5 برامج دراسية مميزة كمرحلة أولى خلال العام الجامعي 2022 - 2023، وذلك في مجالات الهندسة وعلوم الحاسبات وإدارة الأعمال، والتي تضم برامج (هندسة البرمجيات، وهندسة كهربائية، إدارة الأعمال، التسويق، نظم المعلومات الحاسوبية)، كما سيتم إضافة برامج أخرى متطورة في مجالات الفنون والتصميم، والعلوم الإنسانية، والاجتماعية، والإعلام، والعلوم في المستقبل القريب، حيث تستهدف الجامعة طرح أكثر من 20 برنامجًا دراسيًا بالتعاون مع جامعة أريزونا ستيت.

وأوضح د. الشناوي أن هناك اهتمامًا بأن تتيح جامعة الجلالة للطالب الثقافات المختلفة، بحيث لا تقتصر البرامج المُقدمة على ثقافة واحدة، وهو ما قامت به الجامعة من خلال اتفاقية التعاون المبرمة مع جامعة هيروشيما اليابانية، لافتًا إلى وجود 15 أستاذًا من جامعة هيروشيما للتدريس بجامعة الجلالة في عدة مجالات منها مجال طب الأسنان، ومجال الهندسة والعمارة.

وأضاف أن جامعة الجلالة وقعت بروتوكول تعاون مع جامعة حلوان؛ بهدف تطوير التعاون الأكاديمي والبحثى وتعزيز التفاهم المُتبادل بين الطرفين، وتطوير التعاون الشامل في المجالات الأكاديمية والبحثية ذات الإهتمام المشترك في مجالات تبادل أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وتبادل الخبراء والمُختصين في شتى المجالات، وإقامة وتنظيم والمشاركة في المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش العلمية، فضلًا عن توقيع بروتوكول تعاون مع جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بهدف التعاون في البرامج الأكاديمية المُشتركة (المرحلة الجامعية الأولى - مرحلة الدراسات العليا)، والبحوث والرسائل العلمية ومشروعات تطوير التعليم، والمشروعات البحثية المشتركة، وكذلك تم توقيع بروتوكول تعاون مع البنك المصري لتنمية الصادرات؛ بهدف توفير منح دراسية في عدة مجالات دراسية للطلاب.

ونظمت الجامعة ندوة لمناهضة "العنف ضد المرأة" بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، وكذلك تم تنظيم ورشة عمل حول "تأثير تغير المناخ على الصحة العامة"، كما تم إطلاق فعاليات أسبوع القراءة في دورته الأولي والذي تضمن تنظيم عدة فعاليات وأنشطة وندوات توعوية للطلاب، بجانب تنظيم العديد من المسابقات الأدبية والمعرفية، للطلاب المُتميزين.

واستضافت الجامعة وفدًا من رؤساء الجامعات النيجيرية والسودانية، على هامش مشاركتهم في فعاليات المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي الأول صحة أفريقيا «Africa Health ExCon»، كما استقبلت الجامعة سفيرة البرتغال في مصر؛ لبحث آليات تعزيز التعاون المُشترك بين جامعة الجلالة والجامعات البرتغالية.

وفي إطار تفعيل دور الجامعة في خدمة المجتمع، أطلقت جامعة الجلالة حملة تثقيفية للتوعية بسرطان الثدي، بجانب توفيرها وحدة رعاية صحية نسائية للكشف المُبكر عن سرطان الثدي، كما أطلقت اليوم الطبي للفحص المجاني لـ"السكر وضغط الدم وقياس الوزن" لجميع العاملين والطلاب بالجامعة، كذلك تم تنظيم حملة للتبرع بالدم بالتعاون مع بنك الدم الإقليمي، فضلًا عن تقديم فرقة كورال "روح الشرق" عروضًا فنية خلال الحفل الترحيبي الأول بالطلاب الجدد والقدامى للعام الأكاديمي 2022/2023.

وفيما يتعلق بالأنشطة الطلابية، عقدت الجامعة سلسلة لقاءات دورية مع الطلاب للاجابة على كافة تساؤلاتهم في نقاش مفتوح لتلبية احتياجاتهم والاستماع إلى مُقترحاتهم، وتنظيم العديد من الرحلات الترفيهية والميدانية، لربط الدراسة النظرية بالتدريبات العملية، كما تم تنظيم أول مسابقة "بوستر داي" بين طلاب المجالات الدراسية المختلفة بالجامعة، كما فاز طلاب برنامج الذكاء الإصطناعي بالمركز الثاني في أول هاكاثون مصري على مستوى الدولة عن المُدن الذكية، ونظمت الجامعة يومًا تدريبيًا لأطباء العلاج الطبيعي بمستشفى السويس العام، لتأهيل وصقل خبرات الكوادر الطبية في القطاع الصحي.

وفي إطار جهود الجامعة لمجابهة الآثار المترتبة على التغيرات المناخية، شاركت الجامعة بجناح في المنطقة الخضراء بمدينة شرم الشيخ، على هامش انعقاد مؤتمر أطراف الأمم المتحدة للتغيرات المناخية COP 27، حيث تم تقديم شرحًا مفصلًا حول جهود جامعة الجلالة في تطبيق استراتيجية الاستدامة والتوصل الى حلول لتوفير الموارد الطبيعية والحفاظ عليها.

الجدير بالذكر، أن جامعة الجلالة تُعتبر واحدة من أربع جامعات أهلية تم إنشاؤها بقرار جمهوري رقم 436 لسنة 2020، وتعُد جامعة ذكية من جامعات الجيل الرابع، ومُقامة على مساحة 173 فدانًا، وتضم مجالات (الهندسة، العمارة، علوم وهندسة الحاسب، العلوم الإدارية، الفنون والتصميم، الإنتاج الإعلامي،الطب، طب الأسنان، الصيدلة، العلوم الاساسية، العلاج الطبيعي، التمريض، تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية)، وتقدم العديد من البرامج الدراسية المُتميزة، حيث أن جامعة الجلالة طرحت 35 برنامجًا دراسيًا في 14 مجالاً دراسيًا خلال العام الدراسي 2022 – 2023.