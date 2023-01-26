21 طلقة من المدفعية الهندية ترحيبا بالرئيس السيسى «ضيف شرف عيد الجمهورية»

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت قناة "إكسترا نيوز"، فإن الرئيس السيسى وصل إلى مقر الاحتفال بنيودلهى، وكان فى استقباله رئيسة جمهورية الهند، ورئيس الوزراء الهندى.

يذكر أن الرئيس السيسى، هو ضيف شرف احتفالات عيد جمهورية الهند لهذا العام، وبدأت رسميا مراسم الاحتفال صباح اليوم الخميس.

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