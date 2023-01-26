الرئاسة: القوات المسلحة المصرية شاركت فى احتفالات الهند (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأوضح المتحدث عبر صفحته الرسمية بموقع "فيس بوك"، أن ذلك بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس وزراء الهند ورئيسة الهند.

وقال السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى، للعاصمة الهندية نيودلهى، غاية فى الأهمية، وتأتى فى توقيت دقيق يمر به العالم.

وأضاف راضى - فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى فى برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد" - أن هناك توافقا فى التوجهات السياسية المتزنة بين مصر والهند على المستوى العالمى، موضحا أنه هناك تطابقا فى وجهات النظر بين مصر والهند فى عدد من المجالات.

وأشار إلى أن مصر من أوائل الدول العربية التى أقامت علاقات مع الهند، موضحا أن الخلفية التاريخية المشتركة بين الدولتين داعمة بشكل كبير للحاضر وللمستقبل.

وأوضح "راضى" أن زيارة الرئيس للهند، تأتى تلبية لدعوة رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى؛ ليكون الرئيس السيسى ضيف الشرف لاحتفالية قيام الجمهورية الهندية، مؤكدا أن الهند تختص بالدعوة للاحتفالية الزعماء ورؤساء الدول والملوك الذين، لهم علاقات وتقدير كبير للهند.