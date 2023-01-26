«إكسترا نيوز» ترصد مشاركة السيسى فى احتفالات الهند بيوم الجمهورية (فيديو)



جدة - نرمين السيد - وقال السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى، للعاصمة الهندية نيودلهى، غاية فى الأهمية، وتأتى فى توقيت دقيق يمر به العالم.

وأضاف راضى أن هناك توافقا فى التوجهات السياسية المتزنة بين مصر والهند على المستوى العالمى، موضحا أنه هناك تطابقا فى وجهات النظر بين مصر والهند فى عدد من المجالات. وأشار إلى أن مصر من أوائل الدول العربية التى أقامت علاقات مع الهند، موضحا أن الخلفية التاريخية المشتركة بين الدولتين داعمة بشكل كبير للحاضر وللمستقبل. وأوضح راضى أن زيارة الرئيس للهند، تأتى تلبية لدعوة رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى؛ ليكون الرئيس السيسى ضيف الشرف لاحتفالية قيام الجمهورية الهندية.. مؤكدا أن الهند تختص بالدعوة للاحتفالية الزعماء ورؤساء الدول والملوك الذين، لهم علاقات وتقدير كبير للهند.

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