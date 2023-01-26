زيارة الرئيس السيسى للهند تتصدر عناوين واهتمامات الصحف

جدة - نرمين السيد - وتحت عنوان قمة مصرية هندية ناجحة بقصر حيدر آباد.. ذكرت صحيفة الأخبار أن الرئيس السيسى عقد فى قصر حيدر آباد بنيودلهى مباحثات على مستوى القمة مع ناريندرا مودى رئيس الوزراء الهندى.

وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء شهد عقد جلسة مباحثات مغلقة رحب خلالها رئيس الوزراء مودى بالرئيس السيسى ضيفا عزيزا فى الهند.. معربا عن تقدير بلاده الكبير للرئيس ولقيادته الحكيمة التى حافظت على الأمن والاستقرار فى مصر عقب ما شهدته المنطقة من أحداث فوضى وعنف خلال ما عرف بـ الربيع العربى، وكذلك للنهضة التنموية غير المسبوقة التى تشهدها مصر حاليا، وهو ما يجعل الهند قيادة وشعبا تتشرف بزيارته، كضيف شرف رفيع المستوى فى احتفالية قيام الجمهورية الهندية، موضحا أن المشاركة تضيف طابعا خاصا ورونقا لاحتفالات الهند.

وأضاف السفير بسام راضى أن الرئيس السيسى عبر عن امتنانه لرئيس وزراء الهند مودی على دعوته لزيارة الهند وحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، متوجها بالتهنئة بمناسبة احتفالات الهند بعيد يوم الجمهورية، ومعربا عن التقدير للدعوة التى تلقاها للمشاركة كضيف شرف خلال هذه الاحتفالات، بما يعكس التقارب الكبير والتقدير المتبادل بين الدولتين الصديقتين، خاصة فى ظل متانة العلاقات التاريخية الممتدة بين مصر والهند ومدى تميزها مع الإعراب عن اهتمام مصر المتبادل بتطوير تلك العلاقات والارتقاء بها فى كافة المجالات، واستمرار التنسيق والتشاور السياسى بين البلدين واستكشاف أوجه التعاون بينهما.

وأوضح المتحدث الرسمى أن المباحثات شهدت تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة، حيث أشار رئيس الوزراء الهندى إلى تطلع بلاده لتعزيز الاستثمارات المتبادلة فى العديد من القطاعات وتعظيم حجم التبادل التجارى بين البلدين الصديقين من خلال مشاركة الشركات الهندية فى تنفيذ المشروعات القومية العملاقة بمصر.

ورحب الرئيس السيسى بتعظيم التعاون مع الجانب الهندى فى مختلف المجالات فى ضوء ما تملكه الدولتان من إمكانات كبيرة تتيح فرصا متنوعة واعدة للتعاون، خاصة على مستوى التعاون العسكرى والاقتصادى والتجارى السياحى والثقافى، إلى جانب التعاون فى قطاعى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وإنتاج الأدوية والأمصال.

وأشار السفير بسام راضى إلى أن المباحثات تطرقت كذلك إلى مختلف تطورات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث أشاد رئيس الوزراء الهندى بالدور الإيجابى الذى تقوم به مصر فى إطار العمل على التسوية السياسية لمجمل الأزمات القائمة فى محيطها الإقليمى، فضلا عن جهودها فى مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف وإرساء مبادئ وقيم قبول الآخر وحرية الاختيار والتسامح.

وتحت عنوان خلال مباحثات الرئيس مع رئيسة الهند دروبادی مورمو.. السيسى: نتطلع لتعزيز العلاقة الاقتصادية وتعظيم حجم الاستثمارات الهندية فى مصر.. أوضحت صحيفة الجمهورية أن رئيسة جمهورية الهند دروبادى مورمو استقبلت الرئيس السيسى فى قصر راشتراباتى بهافان الجمهورى بنيودلهى.

وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن رئيسة الجمهورية الهندية رحبت بالرئيس، معربة عن تقدير الهند لمصر على المستويين الرسمى والشعبى واعتزازها بالروابط الممتدة التى تجمع بين البلدين الصديقين.

كما أشادت رئيسة الهند بالتجربة التنموية الناجحة التى تشهدها مصر حاليا بقيادة الرئيس السيسى فى جميع المجالات والمشروعات القومية الكبرى الجارى تنفيذها، مؤكدة حرص بلادها على مساندة جهود مصر التنموية ودعمها فى كافة المجالات من خلال تبادل الخبرات والاستثمار المشترك.

من جانبه، أعرب الرئيس السيسى عن التقدير لحفاوة الاستقبال الهندى.. مشيدا سيادته بعلاقات الصداقة المصرية الهندية التاريخية المتينة، وما بلغته من مستوى متقدم على مختلف الأصعدة خلال الفترة الأخيرة ومعربا عن تطلع مصر لتعميقها وتعزيزها، لاسيما على المستويين الاقتصادى والتجارى، فضلا عن تعظيم حجم الاستثمارات الهندية فى مصر.

وأكد الرئيس أن الاستثمارات الهندية لديها فرصة كبيرة حاليا للتواجد فى السوق المصرية للاستفادة من البنية التحتية الحديثة فى مصر وللنفاذ منها إلى الأسواق الإفريقية، خاصة فى ضوء اتفاقيات التجارة الحرة التى تجمع مصر مع مختلف التكتلات الاقتصادية الإقليمية، مؤكدا سيادته الترحيب الشعبى فى مصر بالتعاون مع الهند وزيادة استثماراتها وأنشطتها التجارية.

وأضاف المتحدث الرسمى أن المباحثات تناولت عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث عکست المناقشات تفاهما متبادلا بين الجانبين إزاء سبل التعامل مع كافة الملفات، وقد أشادت رئيسة الجمهورية الهندية فى هذا الإطار بالدور المحورى الذى تضطلع به مصر على صعيد ترسيخ الاستقرار فى الشرق الأوسط وإفريقيا وكذلك دعم الحلول السلمية للأزمات القائمة بمحيطها الإقليمى.

وبعنوان الرئيس خلال لقائه وزير خارجية الهند: شراكتنا مع الهند ركيزة أساسية لحفظ أمن المنطقة.. ذكرت صحيفة الأهرام أن الرئيس السيسى، أكد حرص مصر على تدعيم وتعميق الشراكة الاستراتيجية الممتدة مع الهند، والتى تمثل ركيزة المهمة للحفاظ على الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسى أمس فى مجمع القصر الرئاسى الهندى بنيودلهى مع وزير خارجية الهند سوبرامنيام جايشانكر.

وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى بأن الرئيس السيسى أعرب، خلال اللقاء، عن التطلع لتعظيم التنسيق والتشاور مع الجانب الهندى خلال الفترة المقبلة بشأن مختلف الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه، رحب وزير الخارجية الهندى بزيارة الرئيس السيسى إلى نيودلهى، مؤكدا أنها ستساهم فى دعم مسيرة العلاقات بين البلدين على نحو بناء وإيجابى، فى ظل التزام الحكومة الهندية بتعزيز أطر التعاون المشترك مع مصر فى مختلف المجالات، خاصة على المستويين الاقتصادى والاستثمارى، وكذلك التعاون الأمنى والعسكرى.

ومن ناحية أخرى.. وتحت عنوان توجيه رئاسى بالاهتمام بمحاصيل الأمن الغذائى.. القصير: حصر دقيق لمساحات القمح.. ومرونة فى توزيع الأسمدة، ذكرت صحيفة الأخبار أن وزير الزراعة واستصلاح الأراضى السيد القصير، أكد أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى بالاهتمام بالمحاصيل الاستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائى للمواطنين.. مشيرة إلى أن وزير الزراعة كلف مديرى المديريات بسرعة الانتهاء من عمليات الحصر الدقيق لزراعات القمح من على أرض الواقع، وأشار إلى قرار الحكومة بزيادة أسعار توريد القمح إلى 1250 جنيها للأردب.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده القصير مع مديرى مديريات الزراعة بالمحافظات، لمتابعة العديد من الملفات المهمة والتى على رأسها الانتهاء من حصر المساحة المنزرعة بالقمح ومنع التعديات على الأراضى الزراعية وتفعيل الزراعة التعاقدية فى الذرة وفول الصويا ومتابعة الأصول ومنظومة تحديث الرى.

وكلف الوزير بضرورة تشديد الرقابة على ملف الأسمدة فى الجمعيات الزراعية والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، والمرونة فى توزيع الأسمدة والمرور الدائم والمستمر والمفاجئ على الجمعيات، مشددا على ضرورة المتابعة المستمرة لملف التعديات على الأراضى الزراعية، وتكثيف المرور الميدانى لمنع التعديات، وإزالة أى حالة تعد فى المهد، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المتعدين للحفاظ على الرقعة الزراعية المصدر الرئيسى للغذاء.

ووجه وزير الزراعة إلى أهمية تطوير الجمعيات الزراعية بالقرى وتقديم خدمات تليق بالمزارعين وأيضا تشجيع الفلاحين على زراعة المحاصيل الاستراتيجية خاصة بعد قيام الدولة بشراء المحاصيل بأسعار مجزية، كما وجه بتشجيع المزارعين على زراعة الذرة وفول الصويا بعد تفعيل الزراعة التعاقدية فى هذين المحصولين اللذين يعتبران المكون الرئيسى للأعلاف.

وتحت عنوان رئيس الوزراء يشهد افتتاح الدورة الـ 54 لمعرض القاهرة الدولى للكتاب، ذكرت صحيفة الجمهورية أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء شهد افتتاح الدورة الـ 54 من معرض القاهرة الدولى للكتاب، الذى يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمشاركة الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، وهيفاء النجار وزيرة الثقافة الأردنية ممثلة للمملكة الأردنية الهاشمية ضيف شرف الدورة الحالية للمعرض، وأمجد العضايلة السفير الأردنى بالقاهرة.

وتحمل الدورة الحالية شعار على أسم مصر معا نقرأ.. نفكر.. نبدع، وتستمر فعالياتها حتى 6 فبراير المقبل بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة.

ورحب رئيس الوزراء بالمشاركين فى معرض القاهرة الدولى للكتاب هذا العام من مصر ومختلف بلدان العالم.. موجها تحية خاصة إلى المملكة الأردنية الهاشمية ضيف شرف هذه الدورة، مشيرا إلى الروابط الأخوية القوية والعلاقات الثنائية الممتدة بين البلدين الشقيقين فى مختلف المجالات.

وأكد مدبولى، مواصلة دعم الدولة لهذا الحدث المهم حتى يقام سنويا لكونه يعكس مكانة مصر الثقافية ودورها فى الدوائر العربية والإقليمية من خلال الإسهامات العظيمة التى قدمتها القامات الفكرية الوطنية.

وتوجهت وزيرة الثقافة بالشكر إلى رئيس الجمهورية على رعايته للمعرض، كما أعربت عن تقديرها لرئيس الوزراء لحضور افتتاح هذه الدورة بما يجسد مساندة الدولة لهذا المحفل الثقافى العربى الأبرز الذى يجمع المثقفين والقراء ويشكل ركيزة لقوة مصر الناعمة.

وأشارت نيفين الكيلانى إلى أن هذه الدورة تشهد مشاركة 1047 ناشرا مصريا وعربيا وأجنبيا من 53 دولة منها دول تشارك لأول مرة هى المجر وجمهورية الدومينيكان، لافتة إلى أنه تم اختيار المملكة الأردنية الهاشمية ضيف شرف لهذه الدورة تحت شعار الأردن حضارة الماضى.. وإبداع المستقبل، كما تم اختيار الكاتب صلاح جاهين شخصية المعرض والكاتب كامل كيلانى شخصية معرض كتاب الأطفال.

وتحت عنوان توفير السلع الرئيسية للمواطن بأسعار عادلة مع قرب رمضان.. مدبولى: توجيهات رئاسية مستمرة بمساندة المصدرين.. ذكرت صحيفة الأهرام أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أكد أن الموازنة الجديدة التى يتم إعدادها حاليا، تضع بند الحماية الاجتماعية على رأس الأولويات، لمواصلة جهود البرامج الخاصة بهذا الملف، لتحسين الأوضاع المعيشية لاسيما للفئات الأكثر احتياجا، فى ظل الأزمات العالمية الراهنة التى تفرض تأثيرات اقتصادية على شعوب العالم أجمع.

وشدد مدبولى، خلال اجتماع الحكومة أمس، على اهتمام الدولة بتوفير السلع الرئيسية للمواطن بأسعار عادلة، لتقليل تداعيات الأزمات العالمية على المواطن، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المعظم، لافتا فى هذا الصدد إلى بدء معارض أهلا رمضان هذا الشهر فى موعد مبكر.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بتقديم التهنئة إلى جموع المصريين بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير، وكذا تقديم التهنئة إلى محمود توفيق وزير الداخلية، بمناسبة عيد الشرطة، معربا عن اعتزاز الوطن وأبنائه بجهود رجال الشرطة المصرية، فى حفظ الأمن والأمان، والتقدير الكامل لتضحياتهم الباسلة مع أشقائهم فى القوات المسلحة للحفاظ على استقرار الوطن.

ومن ناحية أخرى.. عقد رئيس الوزراء اجتماعا لمتابعة جهود دعم وتنمية قطاع الصادرات المصرية، بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة.

وأشار مدبولى إلى أن ما يحظى به ملف الصادرات من اهتمام الرئيس السيسى، وتوجيهاته المستمرة بتقديم المزيد من الدعم والمساندة لقطاع المصدرين، وصولا لتحقيق المستهدفات من هذا القطاع، وبما يسهم فى استمرار عجلة الإنتاج، وتعزيز قدرة المنتجات المصرية على النفاذ إلى العديد من الأسواق العالمية.

كما عقد مدبولى اجتماعا لمتابعة جهود إعداد إستراتيجية تنمية الصناعة، بحضور المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، وأشار إلى الأهمية التى توليها الدولة المصرية لقطاعى الصناعة والتصدير، مؤكدا الاستمرار فى تنسيق الجهود بين جميع الجهات المعنية بهذين الملفين، من أجل الوصول إلى المستهدفات التى حددتها الدولة والتى ترتكز على تعميق الصناعة المحلية والوصول لمستهدفات الـ100 مليار دولار صادرات.