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حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الجمعة 27-01-2023

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حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 26 يناير 2023 08:29 صباحاً - حظك اليوم برج الحمل الجمعة 27-01-2023

مهنياً: يلقي هذا اليوم الضوء على شراكة لك مهنية، وقد يكون هذا اليوم حاسمًا، ويزعجك التعامل بمعيارين وتعبّر عن استيائك بانتفاضة ما على الارجح

عاطفياً: القرارات العاطفية التي تتخذها حكيمة جداً، وتخطط جيداً وتنظم امورك بشكل يتفق ومخططات الحبيب

صحياً: خذ قسطاً من الراحة والنوم فذلك ضروري لاستعادة نشاطك

حظك اليوم برج الثور الجمعة 27-01-2023

مهنياً: يتحدّث هذا اليوم عن مشروع خلاق له علاقة بأمور جمالية وفنية وثقافية تعلق عليها آمالاً كباراً

عاطفياً: علاقتك المنسجمة بمن تحب تجعلك تفكر في ارتباط جدي وخصوصاً أن الفرصة باتت سانحة لتبوح له بمشاعرك

صحياً: بعد التعب تأتي الراحة، عليك أن تقوي عزيمتك وأن تنال قسطاً وافراً من النوم خلال عطلة الأسبوع

حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 27-01-2023

مهنياً: يناسبك هذا اليوم جداً، ويتحدث عن مشروع خلاّق وعن حظوظ كثيرة في المجال المهني والشخصي

عاطفياً: يكون حديث عن مستقبل لك او تباشر قصة رومانسية او يطرأ حدث غير متوقّع يجعلك عاشقًا في حال كنت خاليًا، تتبدل مشاريع على اثر ذلك وتتغير

صحياً: عليك الاهتمام بجسمك كي تكون بأفضل حالاتك الصحية في الأيام المقبلة

حظك اليوم برج السرطان الجمعة 27-01-2023

مهنياً: يحذرك هذا اليوم من اشكالات ومضاربات وارباكات قد تعرقل تقدمك المهني وتعرض لبعض المساءلات من قبل أرباب العمل

عاطفياً: تكون في وضع المتمرد، فتتأرجح بين ذكريات الماضي والواقع، وتحاول السيطرة على مشاعرك تجنباً لجرح مشاعر الشريك

صحياً: عليك أن تولي صحتك الجسدية والعصبية اهتماماً خاصاً إذا أردت أن تبقى حياتك منسجمة وسعيدة

حظك اليوم برج الاسد الجمعة 27-01-2023

مهنياً: كن أكثر تعقلاً مع الزملاء، أي خطوة ناقصة تؤدي إلى عواقب قد لا تحتملها

عاطفياً: العبرة الأساسية في العلاقة بالشريك تتمثل بعامل الثقة الذي يجمع بينكما، وكل ما عدا ذلك يبقى تفاصيل

صحياً: تستعد جسدياً لبدء يوم جديد، وهذا يساعدك على مقاومة الكسل والتعب وتوتر الأعصاب

حظك اليوم برج العذراء الجمعة 27-01-2023

مهنياً: تُقدم على تغييرات وتوقّع على عقد او تعالج مسألة مالية او قضية بيع وشراء، وتقطف ثمار جهود سابقة او تدفع ثمن بعض الأخطاء

عاطفياً: يمكن الحوار بينك وبين الحبيب أن يمنحك راحة البال والهدوء، فهو الوسيلة الفضلى لتحويل الشغف العابر إلى علاقة دائمة أعمق

صحياً: اعتمد الاعتدال في جميع أمورك الشخصية والصحية وابتعد عن الأجواء المتوترة وحافظ على برودة أعصابك قدر المستطاع

حظك اليوم برج الميزان الجمعة 27-01-2023

مهنياً: الأنانية تؤدّي إلى صدامات مع محيطك، وهذا يؤدّي إلى عواقب غير متوقعة مع الزملاء في العمل

عاطفياً: حياتك العاطفية غنية سواء مع العائلة أو مع الأصدقاء ولا ترفض أي دعوة تتلقاها

صحياً: ابتعد عن الأشخاص الذين يسببون لك المتاعب وركز على الأحداث الجيدة

حظك اليوم برج العقرب الجمعة 27-01-2023

مهنياً: يكثر العمل وقد يكون من الصعب اقناع بعض الزملاء بأفكارك وتوجّهاتك لكنك تتوصل الى حلول

عاطفياً: رحلة مشتركة طويلة قد توطد التقارب بينك وبين الشريك، وتنعش الحب مجدداً

صحياً: تشعر بسعادة وفرح ويغمر قلبك النشاط الكبير ويساعدك على تخطي جميع العراقيل

حظك اليوم برج القوس الجمعة 27-01-2023

مهنياً: غيوم في الأفق تدفعك إلى إعادة النظر في بعض الأمور، لكنّ الطاقة التي تمتلكها تساعدك على تجاوز أي عقبة

عاطفياً: الاختيار بين المتعة والعمل ليس سهلاً على الدوام، وغير آمن كذلك

صحياً: حتى لو كنت تشعر بالحيوية انبته إلى أنك قد تقع في اضطرابات صحية تضعف قواك

حظك اليوم برج الجدي الجمعة 27-01-2023

مهنياً: أنت توّاق للعمل ولا سيّما العمل السريع، وتميل الى اتخاذ قرارات جريئة ومتسرّعة احيانًا

عاطفياً: تبدو سعيداً في بيتك ووسط عائلتك، وتتمكن من حل كل المشاكل والنزاعات الصغيرة التي تطرأ في هذا المجال

صحياً: عليك أن تبعد الضغوط عن نفسك مهما كان مصدرها فأنت بحاجة إلى الشعور بالاستقرار

حظك اليوم برج الدلو الجمعة 27-01-2023

مهنياً: يحمل إليك هذا اليوم الحظوظ ويتحدث عن سفر أو عن رغبة تُنفّذ وعن تجربة جديدة ومغامرة وتغييرات إيجابية في مسلكك وحياتك

عاطفياً: تكون بعض المناقشات مع الشريك حساسة إن لم تحاول بذل جهد كبير لتفهم ذلك

صحياً: يحاول الكثيرون دعوتك إلى العديد من السهرات، فحاول انتقاء تلك التي تناسبك أكثر صحياً

حظك اليوم برج الحوت الجمعة 27-01-2023

مهنياً: مشاكل طارئة أو مستجدة تدفعك إلى الانتقال من مكان الى آخر، ما قد يؤسس لمرحلة جديدة في حياتك المهنية

عاطفياً: يحمل إليك هذا اليوم فرصة لزواج او لارتباط له فوائد مادية كثيرة، لكن المطلوب تجنّب كل انواع الغيرة والتملّكية والحسد

صحيا: لا تتردد في الاتصال بالطبيب في حال انتابتك عوارض جانبية

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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