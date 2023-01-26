طقس الخميس.. الأرصاد تعلن أدق التفاصيل بـ درجات الحرارة

جدة - نرمين السيد - حالة الطقس اليوم

ويسود طقس دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد بارد ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد البرودة جنوبا.

وعن الظواهر الجوية اليوم، أعلنت الأرصاد عن تكوُّن الشبورة المائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى قد تكون كثيفة أحيانا على السواحل الشمالية الغربية، والوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتنشط الرياح على مناطق من أقصى غرب البلاد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة.

وبالنسبة لـ حالة البحر المتوسط، فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية.

أما بالنسبة لـ حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية شرقية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

العظمى الصغرى

القاهرة 22 13

العاصمة الإدارية 22 12

6 أكتوبر 21 11

بنهـا 22 13

دمنهور 21 13

وادى النطرون 22 13

كفر الشيخ 22 13

المنصورة 21 13

الزقازيق 22 14

شبين الكوم 22 14

طنطا 21 13

دمياط 21 14

بورسعيد 21 11

الإسماعيلية 23 10

السويس 22 11

العريش 20 13

رفح 19 10

رأس سدر 24 12

نخل 19 11

كاترين 18 05

الطور 23 14

طابا 22 10

شرم الشيخ 25 15

الاسكندرية 22 14

العلمين الجديدة 21 13

مطروح 20 13

السلوم 21 12

سيوة 22 07

رأس غارب 25 15

الغردقة 24 14

سفاجا 24 14

مرسى علم 25 15

شلاتين 26 17

حلايب 23 16

أبو رماد 25 15

رأس حدربة 24 14

الفيوم 22 09

بنى سويف 21 10

المنيا 22 11

أسيوط 22 09

سوهاج 23 08

قنا 24 10

الأقصر 24 09

أسوان 26 11

الوادى الجديد 24 11

أبوسمبل 27 07