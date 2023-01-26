فضل قراءة سورة البقرة فى البيوت

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جدة - نرمين السيد - وقالت، على صفحتها الرسمية على "فيسبوك": "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة".
وسورة البقرة هى سورة مدنية وهى ثانى سورة فى ترتيب المصحف، وأول سورة نزلت بعد هجرة الحبيب المصطفى إلى المدينة المنورة وتشتمل على عدة أيات لأحكام القصاص والصيام والربا والدين وغيرها.
احترام أهل التخصص
وفى سيا ق آخر، قالت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، إن النبىّ صلى الله عليه وآله وسلم عَلَّمنا احترامَ التخصُّص، فبرغم عِلْمه صلى الله عليه وآله وسلم الربانى فإنَّه كان يستشير المتخصصين من الصحابة فى كافة الشئون الدنيوية ليعلِّمنا اللجوء للمتخصصين.
وأضافت الإفتاء: "وكان صلى الله عليه وآله وسلم يُنوِّه بتخصصات أصحابه الكرام إشادةً بهم؛ فيقول: "أَرْحَمُ أُمَّتِى بِأُمَّتِى أَبُو بَكْرٍ، وَأَشَدُّهُمْ فِى دِينِ اللهِ عُمَرُ -وَقَالَ عَفَّانُ مَرَّةً: فِى أَمْرِ اللهِ عُمَرُ- وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عُثْمَانُ، وَأَفْرَضُهُمْ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، وَأَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ أُبَىُّ بْنُ كَعْبٍ، وَأَعْلَمُهُمْ بِالْحَلاَلِ وَالْحَرَامِ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، أَلاَ وَإِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينًا، وَإِنَّ أَمِينَ هَذِهِ الأُمَّةِ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ" رواه أحمد.
وفى هذا الحديث تنبيه للناس ليكونوا على بيِّنة من هذه التخصصات حتى يلجئوا إليها عند الحاجة، أو لترجيح قول صاحب التخصص عند التعارض".
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