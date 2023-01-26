انقطاع المياه عن 7 مناطق كبرى بـ مصر الجديدة غدا (تفاصيل)

جدة - نرمين السيد - وقالت الشركة، فى بيان لها، إن انقطاع المياه سيكون يوم الجمعة بدءا من الساعة 2 ظهرا وحتى الساعة 2 صباح السبت؛ نظرا للقيام بأعمال إحلال وتجديد برافع مياه الزيتون.

وأضافت: "سيتم انقطاع المياه عن شارع إسماعيل رمزى ومتفرعاته –منطقة الميريلاند ومتفرعاتها – منطقة الاتحادية – منطقة الألف مسكن – شارع عثمان بن عفان ومتفرعاته – شارع الأهرام ومتفرعاته – ميدان الإسماعيلية ومتفرعاته.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الإنقطاع، مشيرة إلى أنه سيتم الدفع بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو الاتصال على على واتساب 01206665125.