الأرصاد تصدر بيانا تفصيليا بشأن طقس اليوم.. وتحذر

جدة - نرمين السيد - وقالت الأرصاد على صفحتها الرسمية على فيسبوك، إنه من المتوقع أن يسود اليوم الخميس طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى، والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
وأضافت: "تظل الأجواء باردة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد شديدة البرودة على جنوب البلاد".
واستطردت الأرصاد: "تنشط اليوم الرياح على مناطق من أقصى غرب البلاد قد تكون مثيره للرمال و الاتربه على فترات متقطعة.. وتبقى الظاهرة المؤثرة صباحا هى الشبورة المائية التى تنخفض معها مستوى الرؤية الأفقية؛ لذا يجب توخى الحيطة والحذر أثناء القيادة".
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