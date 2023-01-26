الآلاف يتوافدون على معرض «أهلا رمضان» فى بورسعيد

وأكد رئيس الغرفة التجارية ببورسعيد محمد سعده، أن الإقبال على المعرض كبير، وأنه شهد منذ افتتاحه مساء الأمس حتى اليوم توافد الآلاف من المواطنين، وذلك دليلًا على وجود تخفيضات حقيقية ملموسة للمواطنين أقل من مثيلتها بالأسواق، مشددًا على أن هناك رقابة صارمة على المعرض لمتابعة الأسعار وضمان جودة السلع وتوافرها بكميات كافية تلبى احتياجات المواطنين.
وأشار إلى أنه تم وضع أرقام غرفة عمليات الغرفة بكافة أقسام المعرض لتلقى أى شكاوى أو استفسارات أو مقترحات من المواطنين، والتعامل معها على الفور.
يقام المعرض على مساحة أكبر من 2000 متر مربع، بمشاركة أكثر من 30 عارضا من كبرى المصانع والشركات وتجار الجملة موزعين على 49 قسما، بالإضافة إلى مشروع الإنتاج الحيوانى التابع لمحافظة بورسعيد، وجميع المحلات المتواجدة فى البازار، حيث يوفر كافة احتياجات المواطنين من السلع، مثل: اللحوم، والدواجن، الخضروات، الفاكهة، ياميش رمضان، المجمدات، البقوليات، الأرز، السكر، الدقيق، فوانيس رمضان وألعاب الأطفال، حلوى رمضان، الألبان ومنتجاتها، العطور والبخور، والعصائر، وغيرها من السلع الغذائية وغير الغذائية.
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