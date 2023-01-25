الجاليات المصرية بأمريكا تنظم زيارة للأماكن الأثرية بالأقصر وأسوان (صور)

جدة - نرمين السيد - زارت مجموعة من خيرة الجاليات المصرية فى "المهجر" من ولايات وسط وشرق وغرب الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، الآثار المصرية للتعرف على تاريخها العريق وحضارتها الثرية فى أسوان وإدفو وكوم إمبو والأقصر ومعابد الأقصر والكرنك، ووادى الملوك.





جاءت الزيارة بالتنسيق مع رئيس الاتحاد فى أمريكا ورئيس غرف السياحة المصرية، فى أول رحلة ينظمها اتحاد المصريين بحضور السفير وزوجته. كما قرر السفير بالتنسيق مع معهد الدراسات الشرقية بـ "جامعة شيكاجو"، تقديم سلسلة من المحاضرات للمجموعة الزائرة وسط معبدى هابو والأقصر. يذكر أن المجموعة تضم عدد من خيرة الأطباء والمهندسين ورجال الأعمال وأساتذة الجامعات المصريين الأمريكيين وأسرهم.

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