- 1/2
- 2/2
وأوضحت المديرية، انه السؤال الخامس فقرة "أ" محل الخلاف، صحيحا ومنقول من الكتاب المدرسى الملزم به الطالب "كتاب الانشطة والتدريبات صفحة 27 رقم 5".
وأكدت المديرية أن امتحان اليوم لم يخرج عن الكتاب المدرسى، الذى يعد أساسا لتقييم الطلاب.
وأدى طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة، اليوم الأربعاء، الامتحان فى مادة الهندسة، وبلغ إجمالى أعداد الطلاب 199 ألفا و610 طالبا وطالبة موزعين على 688 لجنة على مستوى المحافظة.
ويختتم الطلاب، غدا الخميس امتحانات منتصف العام 2022/ 2023، بأداء الامتحان فى مادة الدراسات الاجتماعية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «تعليم الجيزة» تعلق على شكاوى صعوبة امتحان الهندسة للإعدادية: من الكتاب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.