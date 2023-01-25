«تعليم الجيزة» تعلق على شكاوى صعوبة امتحان الهندسة للإعدادية: من الكتاب

جدة - نرمين السيد - أصدرت مديرية التربية والتعليم فى محافظة الجيزة، بيانا بشأن ما تم تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعى، بما يفيد مواجهة طلاب الشهادة الإعدادية، صعوبة فى أحد أسئلة امتحان الهندسة، الذى أدوه اليوم الأربعاء، وادعاء البعض أن هناك خطأ فى السؤال.





وأوضحت المديرية، انه السؤال الخامس فقرة "أ" محل الخلاف، صحيحا ومنقول من الكتاب المدرسى الملزم به الطالب "كتاب الانشطة والتدريبات صفحة 27 رقم 5".

وأكدت المديرية أن امتحان اليوم لم يخرج عن الكتاب المدرسى، الذى يعد أساسا لتقييم الطلاب.

وأدى طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة، اليوم الأربعاء، الامتحان فى مادة الهندسة، وبلغ إجمالى أعداد الطلاب 199 ألفا و610 طالبا وطالبة موزعين على 688 لجنة على مستوى المحافظة.

ويختتم الطلاب، غدا الخميس امتحانات منتصف العام 2022/ 2023، بأداء الامتحان فى مادة الدراسات الاجتماعية.