إطلاق أول 10 أتوبيسات محولة للعمل بالغاز الطبيعى بالإسكندرية (صور)

جدة - نرمين السيد - شهد محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الأربعاء، إطلاق أول 10 أتوبيسات تم تحويلها من السولار للعمل بالغاز الطبيعى، ضمن خطة الدولة لتقليل الانبعاثات الضارة حفاظا على البيئة.





وكشف "الشريف" أنه تم تحويل 10 أتوبيسات من السولار للعمل بالغاز الطبيعى، سيتم إطلاقها للعمل فى شوارع المدينة اعتبارا من غد الخميس، ضمن المرحلة الأولى التى تشمل تحويل 50 أتوبيس من إجمالى 300 أتوبيس سيتم تحويلها خلال 6 سنوات، على عدد من المراحل بواقع 50 أتوبيس كل مرحلة.

وأوضح محافظ الإسكندرية أن خطة هيئة نقل الركاب بالمحافظة تأتى بالتزامن مع خطة الدولة فى خفض الانبعاثات والاعتماد على الوقود المحلى وترشيد النفقات، حيث أن الأتوبيس الذى يعمل بالسولار يستهلك نحو 250 لتر سولار كمتوسط استهلاك يومى، وسعر السولار الحالى 7.25 جنيه، والغاز يستهلك نحو 200 متر مكعب يوميا كمتوسط، وسعر الغاز نحو 3.5 جنيه، ليوفر بذلك مبالغ طائلة يوميا بالإضافة إلى الوفر فى الدعم الذى تدعمه الدولة للسولار.

وأضاف "الشريف" أن الهيئة بها 4 محطات تموين غاز طبيعى خاصة بها، سيتم تموين تلك الأتوبيسات من خلال 3 محطات تموين للغاز الطبيعى موجودة بجراجات الهيئة، بالإضافة إلى تخصيص محطة للجمهور وجارى إنشاء محطتين للجمهور أيضا.

ولفت محمد الشريف إلى أن أعمال التعديل للأتوبيسات للغاز الطبيعى بدلا من السولار تشمل أيضا أعمال رفع كفاءة الأتوبيسات داخليا وخارجيا لتليق بالمواطن المصرى فى ظل مبادرة حياة كريمة لتشمل وسيلة مواصلات كريمة للمواطنين تحافظ على المظهر الحضارى والجمال، كما أن البروتوكول الذى يتم تنفيذه يتضمن تدريب الفنيين على أعمال الصيانة الدورية، طبقا لتعليمات الشركة المصنعة للمحركات وبقطع غيار أصلية حفاظا على عمل الأتوبيسات بأعلى كفاءة.

وأوضح المهندس محمد زكريا، رئيس مجلس إدارة هيئة نقل الركاب بالإسكندرية أن أعمال الصيانة تجرى بجراجات الهيئة بالإسكندرية، وسيتم شراء قطع الغيار اللازمة لأعمال الإصلاح للمحركات ومنظومة الغاز الطبيعى لمدة 15 عاما.

يأتى ذلك فى إطار تنفيذ مشروع تعديل الـ 2262 أتوبيسا للعمل بالغاز الطبيعى بدلا من السولار يشمل أتوبيسات هيئتى النقل العام بالقاهرة والاسكندرية، حيث يخص هيئة النقل العام بالقاهرة 1962 أتوبيسا ويخص هيئة النقل للركاب بالإسكندرية منها 300 أتوبيسا، على أن يتم التنفيذ على مدار 6 سنوات مالية تبدأ من العام 2021/2022 وتكون مدة مراحل التنفيذ 12 شهرا لكل مرحلة أما المرحلة الأولى تستغرق 15 شهرا.